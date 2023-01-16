Pés podem apresentar sinais de colesterol alto

O paciente sente muitas dores nas pernas, por falta de circulação Crédito: Shutterstock

O colesterol é uma gordura produzida pelo fígado e dividida em dois tipos: o HDL, também chamado de 'colesterol bom', e o LDL, considerado o 'colesterol ruim'. O primeiro contribui para a redução da deposição de gordura na parede dos vasos e o segundo para o seu aumento. Nem sempre considerado vilão, ele tem papel importante na constituição das membranas celulares e dos ácidos biliares, que ajudam a digerir gorduras, e no metabolismo das vitaminas lipossolúveis (vitaminas A, D, E e K). Além disso, é bastante significativo para a síntese de vários hormônios, como, por exemplo, o cortisol, a aldosterona e os hormônios sexuais.

Apesar de seus benefícios e de desempenhar um papel essencial para o bom funcionamento do organismo, a sua presença em altos níveis pode ser negativa para o corpo. “O alto índice de colesterol resulta na obstrução da circulação em diversos locais do organismo, como as artérias coronárias (causando a angina e o infarto do miocárdio), artérias do encéfalo (levando ao acidente vascular cerebral (AVC) ou derrame), artérias dos rins, dos membros e da retina, gerando sérios problemas de saúde”, diz o cardiologista Luiz Guilherme Velloso, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.

Os altos níveis de colesterol LDL também podem apresentar sinais nos pés. A cardiologista Fernanda Bento, da Rede Meridional/Kora Saúde, explica que as frações de colesterol que circulam em nossas artérias, que não são utilizadas, vão acumular e 'colar' na parede das artérias. "Essas placas de gordura, ao longo do tempo, vão aumentando e trazendo sintomas. Pode ocorrer o entupimento em uma artéria da perna, trazendo o que chamamos de Claudicação Intermitente. O paciente sente muitas dores nas pernas, por falta de circulação. E essa falta de circulação pode levar até mesmo a amputação do membro".

A médica explica que o sintoma no pé é um entupimento importante nas artérias das pernas. "E, da mesma forma, as do coração e as do cérebro podem estar também, podendo ocasionar um infarto ou AVC. Então, se tem essa dor nos pés, que precisa parar de andar para melhorar, o recomendado é procurar um cirurgião vascular", diz Fernanda Bento.

QUANDO PROCURAR O MÉDICO

O cardiologista Vitor Dornela, do Vitória Apart Hospital, conta que indivíduos com níveis muito elevados de colesterol podem apresentar xantomas, que são nódulos que podem acometer tendões, especialmente o de Aquiles. "Geralmente os xantomas são indolores, porém podem ser vistos ou sentidos ao toque. Essa alteração não é tão comum, sendo mais observada quando os níveis de colesterol estão muito elevados, principalmente em síndromes genéticas de distúrbios do colesterol".

Porém, quando ocorre a aterosclerose com obstrução do fluxo sanguíneo nos membros inferiores, pode haver isquemia e, geralmente, a parte que mais sofre são os pés. "A isquemia pode se manifestar com dor nas pernas ou pés ao caminhar, por exemplo, e que pode ser muito intensa em alguns casos", diz o médico.

"Conforme a obstrução avança, podem surgir feridas nos pés de difícil cicatrização, às vezes com infecções associadas. Em casos extremos, pode ser necessária a revascularização do membro (por meio de procedimentos cirúrgicos) ou até mesmo amputação"

O cardiologista explica que a pessoa que notar nódulos ou espessamento no tendão de Aquiles deve procurar um médico para ser avaliada e realizar a coleta de sangue, a fim de dosar os níveis de colesterol e receber o tratamento adequado. "Em caso de dor nos membros ou feridas que não cicatrizam facilmente, também se deve procurar ajuda médica para investigação e tratamento corretos", diz Vitor Dornela.

CAUSAS

Fernanda Bento conta que pacientes que tomam remédio para lidar com o problema também podem sofrer com dores musculares. "Os medicamentos são para baixar os níveis de colesterol e reduzir os efeitos deles nas artérias. E eles podem ter como efeito colateral as dores musculares. Mas hoje já existem moléculas mais modernas, que cursam com menos efeitos colaterais e, consequentemente menos dor".