Pés podem apresentar sinais de colesterol alto

O colesterol é uma gordura produzida pelo fígado e dividida em dois tipos: o HDL, também chamado de 'colesterol bom', e o LDL, considerado o 'colesterol ruim'. O primeiro contribui para a redução da deposição de gordura na parede dos vasos e o segundo para o seu aumento. Nem sempre considerado vilão, ele tem papel importante na constituição das membranas celulares e dos ácidos biliares, que ajudam a digerir gorduras, e no metabolismo das vitaminas lipossolúveis (vitaminas A, D, E e K). Além disso, é bastante significativo para a síntese de vários hormônios, como, por exemplo, o cortisol, a aldosterona e os hormônios sexuais.
Apesar de seus benefícios e de desempenhar um papel essencial para o bom funcionamento do organismo, a sua presença em altos níveis pode ser negativa para o corpo. “O alto índice de colesterol resulta na obstrução da circulação em diversos locais do organismo, como as artérias coronárias (causando a angina e o infarto do miocárdio), artérias do encéfalo (levando ao acidente vascular cerebral (AVC) ou derrame), artérias dos rins, dos membros e da retina, gerando sérios problemas de saúde”, diz o cardiologista Luiz Guilherme Velloso, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.
Os altos níveis de colesterol LDL também podem apresentar sinais nos pés. A cardiologista Fernanda Bento, da Rede Meridional/Kora Saúde, explica que as frações de colesterol que circulam em nossas artérias, que não são utilizadas, vão acumular e 'colar' na parede das artérias. "Essas placas de gordura, ao longo do tempo, vão aumentando e trazendo sintomas. Pode ocorrer o entupimento em uma artéria da perna, trazendo o que chamamos de Claudicação Intermitente. O paciente sente muitas dores nas pernas, por falta de circulação. E essa falta de circulação pode levar até mesmo a amputação do membro".
A médica explica que o sintoma no pé é um entupimento importante nas artérias das pernas. "E, da mesma forma, as do coração e as do cérebro podem estar também, podendo ocasionar um infarto ou AVC. Então, se tem essa dor nos pés, que precisa parar de andar para melhorar, o recomendado é procurar um cirurgião vascular", diz Fernanda Bento.
QUANDO PROCURAR O MÉDICO
O cardiologista Vitor Dornela, do Vitória Apart Hospital, conta que indivíduos com níveis muito elevados de colesterol podem apresentar xantomas, que são nódulos que podem acometer tendões, especialmente o de Aquiles. "Geralmente os xantomas são indolores, porém podem ser vistos ou sentidos ao toque. Essa alteração não é tão comum, sendo mais observada quando os níveis de colesterol estão muito elevados, principalmente em síndromes genéticas de distúrbios do colesterol".
Porém, quando ocorre a aterosclerose com obstrução do fluxo sanguíneo nos membros inferiores, pode haver isquemia e, geralmente, a parte que mais sofre são os pés. "A isquemia pode se manifestar com dor nas pernas ou pés ao caminhar, por exemplo, e que pode ser muito intensa em alguns casos", diz o médico.
"Conforme a obstrução avança, podem surgir feridas nos pés de difícil cicatrização, às vezes com infecções associadas. Em casos extremos, pode ser necessária a revascularização do membro (por meio de procedimentos cirúrgicos) ou até mesmo amputação"
O cardiologista explica que a pessoa que notar nódulos ou espessamento no tendão de Aquiles deve procurar um médico para ser avaliada e realizar a coleta de sangue, a fim de dosar os níveis de colesterol e receber o tratamento adequado. "Em caso de dor nos membros ou feridas que não cicatrizam facilmente, também se deve procurar ajuda médica para investigação e tratamento corretos", diz Vitor Dornela.
CAUSAS
Fernanda Bento conta que pacientes que tomam remédio para lidar com o problema também podem sofrer com dores musculares. "Os medicamentos são para baixar os níveis de colesterol e reduzir os efeitos deles nas artérias. E eles podem ter como efeito colateral as dores musculares. Mas hoje já existem moléculas mais modernas, que cursam com menos efeitos colaterais e, consequentemente menos dor".
Entre as principais causas que colaboram para o aumento dos níveis de colesterol estão a genética, a má alimentação, as alterações causadas por outras doenças associadas, como as renais e as hepáticas crônicas, disfunções da tireoide, das suprarrenais e diabetes. Existem também casos associados ao uso de alguns medicamentos. "A prevenção é importante para que a doença não ocorra. Com uma alimentação pobre em gorduras animais e gorduras trans, evitar as dietas com altos índices de caloria e fazer exercícios físicos, para metabolizar as reservas de gorduras. Além disso, o tratamento do nível de colesterol se dá por meio de remédios", diz a cardiologista Fernanda Bento.