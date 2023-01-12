Estudo associa o consumo de café ao aumento da longevidade

A ingestão leve a moderada de café moído, instantâneo e descafeinado deve ser considerada parte de um estilo de vida saudável Crédito: Shutterstock

Beber duas a três xícaras de café por dia está associado a uma vida útil mais longa e menor risco de doenças cardiovasculares em comparação com evitar o café, de acordo com pesquisa recente publicada no European Journal of Preventive Cardiology, um jornal da Sociedade Europeia de Cardiologia.

“Os resultados se aplicaram às variedades moídas, instantâneas e descafeinadas. Os três tipos foram associados a reduções equivalentes na incidência de doenças cardiovasculares e morte por doença cardiovascular ou qualquer outra causa. Os resultados sugerem que a ingestão leve a moderada de café moído, instantâneo e descafeinado deve ser considerada parte de um estilo de vida saudável”, explica a médica nefrologista Caroline Reigada, especialista em Medicina Intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira.

Há pouca informação sobre o impacto de diferentes preparações de café na saúde e sobrevivência do coração. Este estudo examinou as associações entre tipos de café e arritmias incidentes, doenças cardiovasculares e morte usando dados do UK Biobank, que recrutou adultos entre 40 e 69 anos. A doença cardiovascular foi composta por doença cardíaca coronária, insuficiência cardíaca congestiva e acidente vascular cerebral isquêmico.

O estudo incluiu 449.563 participantes livres de arritmias ou outras doenças cardiovasculares no início do estudo. A idade mediana foi de 58 anos e 55,3% eram mulheres. Os participantes preencheram um questionário perguntando quantas xícaras de café bebiam por dia e se geralmente bebiam café instantâneo, moído (como cappuccino ou café filtrado) ou descafeinado. Eles foram então agrupados em seis categorias de ingestão diária, consistindo em nenhum, menos de um, um, dois a três, quatro a cinco e mais de cinco xícaras por dia. O tipo usual de café era instantâneo em 198.062 (44,1%) participantes, moído em 82.575 (18,4%) e descafeinado em 68.416 (15,2%). Havia 100.510 (22,4%) não bebedores de café que serviram como grupo de comparação.

Segundo a médica, os bebedores de café foram comparados aos não bebedores para a incidência de arritmias, doenças cardiovasculares e morte, após ajuste para idade, sexo, etnia, obesidade, hipertensão arterial, diabetes, apneia obstrutiva do sono, tabagismo e consumo de chá e álcool. As informações de desfecho foram obtidas de prontuários médicos e registros de óbito. “Um total de 27.809 (6,2%) participantes morreram durante o acompanhamento. Todos os tipos de café foram associados a uma redução na mortalidade por qualquer causa. A maior redução de risco observada com duas a três xícaras por dia, que em comparação com não beber café, foi associada a uma probabilidade 14%, 27% e 11% menor de morte para preparações descafeinadas, moídas e instantâneas, respectivamente”, diz a médica.

A doença cardiovascular foi diagnosticada em 43.173 (9,6%) participantes durante o acompanhamento. Todos os subtipos de café foram associados a uma redução na incidência de doenças cardiovasculares. Mais uma vez, o menor risco foi observado com duas a três xícaras por dia, que em comparação com a abstinência de café foi associada a uma probabilidade reduzida de 6%, 20% e 9% de doença cardiovascular para café descafeinado, moído e instantâneo, respectivamente.

Uma arritmia foi diagnosticada em 30.100 (6,7%) participantes durante o acompanhamento. “Café moído e solúvel, mas não descafeinado, foi associado à redução de arritmias, incluindo fibrilação atrial. Em comparação com não bebedores, os menores riscos foram observados com quatro a cinco xícaras por dia para café moído e duas a três xícaras por dia para café solúvel, com riscos reduzidos de 17% e 12%, respectivamente”, conta a médica intensivista.

Segundo a médica nutróloga Marcella Garcez, o café é uma das bebidas mais ingeridas no mundo e traz mais de mil ingredientes ativos. “O café tem aproximadamente 300 elementos químicos no grão e 850 após a torrefação responsáveis pelo aroma e sabor do café. Quanto aos efeitos sobre a saúde, mais de 20 compostos foram descritos cientificamente, entre eles xantinas (cafeína, teobromina, teofilina, paraxantina), ácidos orgânicos (ácido clorogênico 5 a 10%, e os ácidos cafeico, metilúrico, vanílico, hidroxibenzoico e ferrúlico), flavonóides (caempferol, quercetol 40%), diterpenos (cafestol, caveol), salicilatos (salicilato de metila), EDTA, ácido benzoico, derivados nicotínicos (trigonelina), óleos essenciais (ácido cinâmico, aldeído cinâmico), vitaminas (nicotinamida, ácido ascórbico, tiamina, riboflavina e caroteno) e minerais (cálcio, fósforo e ferro)”.

No entanto, existe uma resposta heterogênea com relação à cafeína: enquanto algumas pessoas simplesmente não conseguem viver sem, outras não podem nem sonhar em ingerir. “Algumas pessoas são sensíveis à cafeína, apresentando problemas de digestão e gástricos, alterações de ritmo cardíaco e pressão arterial, agitação emocional e distúrbios do sono, situações em que o café tradicional deve ser deixado de lado. Para esses casos, o consumo do café descafeinado é interessante”, afirma a nutróloga.

“O café descafeinado não faz mal para quem não quer ou não pode ingerir cafeína, como no caso de indivíduos com gastrite, hipertensos ou com insônia, por exemplo, porque o café descafeinado tem pouca quantidade de cafeína, apenas 0,1% da cafeína presente no café normal. A produção de café descafeinado requer um processo delicado, não retira outros compostos que são essenciais para o sabor e aroma do café normal, sem o efeito estimulante da cafeína”, explica Marcella Garcez.