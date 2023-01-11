Câncer no intestino: entenda os sinais do tumor de Preta Gil

Preta Gil teria foi diagnosticada com câncer no intestino Crédito: Reprodução/Instagram @pretagil

A cantora Preta Gil, de 48 anos, foi diagnosticada com câncer no intestino cinco dias após ser internada. Ela usou a rede social para compartilhar o diagnóstico após exames terem apontado a presença de um tumor adenocarcinoma na porção final do intestino.

"Graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino". Ainda no Instagram, a cantora se mostrou confiante e revelou que começa o tratamento na semana que vem, sem entrar em detalhes. "Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", completou.

O adenocarcinoma é um tipo de câncer que se origina em tecidos glandulares que pode acometer vários segmentos do trato digestivo, incluindo o intestino grosso (cólon) e correspondem cerca de 95% dos casos de câncer colorretal. "Nas fases iniciais, o câncer de intestino geralmente não costuma causar sintomas, por isso é tão importante a realização de exames preventivos como a colonoscopia para a detecção precoce da doença", diz a ondologista clínica Carla Loss, do Neon. É importante ficar atento aos sinais da doença.

SINAIS DO CÂNCER DE INTESTINO

Dor ou desconforto abdominal

Alteração do hábito intestinal (diarreia ou prisão de ventre)

Sangue nas fezes

Emagrecimento sem causa aparente

Anemia

Fraqueza

A oncologista Juliana Alvarenga conta que também pode ocorrer a mudança no padrão de funcionamento do intestino. "Outra fator também que o paciente pode ter são mudanças na consistência das fezes, ele pode começar a fazer fezes em formato de fitas, aquelas fininhas ou em bolinhas, que é chamado de fezes de cabrito".

A médica diz que o câncer de intestino é o que está mais associado aos hábitos de vida. "O risco está em ter uma dieta rica em carne vermelha, em embutidos e industrializados. Obesidade, sedentarismo, história familiar positiva de câncer de colo também são fatores para termos atenção. Além de doenças inflamatórias intestinais, já que elas também podem estar relacionadas a um risco aumentado. O tabagismo também é um fator de risco", diz Juliana Alvarenga.

DIAGNÓSTICO

De acordo com Guilherme Miguez Costa, oncologista da Unimed Vitória, este é o tipo mais comum de câncer do intestino, tendo origem nas células epiteliais do órgão. "O câncer intestinal pode ser prevenido a partir da realização da colonoscopia, já que 90% dos tumores nascem como adenomas benignos que levam de 5 a 10 anos para se tornarem adenocarcinoma maligno. Desta forma, a colonoscopia, realizada a cada 3 a 5 anos a partir dos 45 anos, pode prevenir o surgimento de até 90% do câncer colorretal, retirando os adenomas antes de evoluírem para malignidade".

"Na colonoscopia, é possível identificar tanto as lesões precursoras (pólipos) quanto os adenocarcinomas, e retirar pequenos fragmentos (biópsias) para confirmar o diagnóstico, que irá orientar o tratamento nos casos mais avançados, ou já realizar o tratamento removendo essas lesões durante o próprio procedimento. Nas situações em que as lesões estão mais avançadas, com sintomas mais intensos, podem ser diagnosticadas através de outros exames, como tomografia ou ressonância"

TRATAMENTO

O tratamento do câncer de colo depende do estadiamento do tumor. "A lesão que é muito inicial vai ser tratada apenas por cirurgia, que a gente chama de colectomia. E faz a ressecção de uma porção do intestino do paciente. Se essa lesão tiver algum fator de risco podemos associar uma quimioterapia adjuvante a depender desses fatores de risco", diz Juliana Alvarenga.

"Se o paciente tiver além da lesão do tumor no intestino, um comprometimento dos linfonodos da região, obrigatoriamente a gente precisa fazer quimioterapia. E se o tumor já estiver com metástase, faremos um tratamento com quimioterapia"