Confira 6 conselhos importantes para evitar o câncer

O câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos a distância.
"É uma doença multifatorial que surge quando acontece alguma modificação que altera a estrutura genética da célula de algum órgão ou tecido do corpo, fazendo com que ela comece a multiplicar-se fora de controle e a originar várias células anormais. Geralmente, essas células continuam crescendo e podem invadir tecidos próximos ou ir para outras partes do corpo", explica a oncologista clínica Carla Loss, do Núcleo Especializado em Oncologia (Neon).
A doença pode ocorrer em todas as idades, mas torna-se mais comum com o envelhecimento, em especial, depois dos 65 anos. "A ciência ainda não sabe exatamente como e porque isso ocorre, embora o aparecimento do câncer pareça ter relação com o acúmulo de mutações genéticas no organismo ao longo da vida, seja em razão de processos inflamatórios, envelhecimento celular com dificuldade de combater essas mutações ou como consequência de causas ambientais, como o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo, o raios UV, o vírus e contato com metais pesados", diz a médica.
"Entre os sintomas que merecem atenção e podem indicar o desenvolvimento da doença estão a perda de peso sem motivo claro, febres frequentes e fadiga persistente. Outros sinais que merecem a atenção são as dores contínuas, mudanças nos hábitos intestinais e urinários, surgimento ou mudanças nas pintas e aparecimento de nódulos em algumas partes do corpo de aumento progressivo"
Ter algumas atitudes no dia a dia é fundamental para evitar os tumores, como não fumar, se proteger do sol em excesso e manter o peso. Médicos também reforçam a importância do diagnóstico precoce. "Diagnosticar precocemente a doença é importante pois quanto mais inicial o estágio em que a doença se encontra, maiores são as chances de tratamentos efetivos e de cura", diz a oncologista clínica Isabella Favato Barcelos, da Oncoclínicas Espírito Santo.
A médica explica que para alguns tipos de cânceres existem métodos de rastreamento que ajudam a diagnosticar a doença em fases mais precoces, como o uso da mamografia para rastreamento do câncer de mama, o uso do exame “preventivo” (Papanicolau) para rastreamento do câncer de colo de útero, o uso da colonoscopia para rastreamento dos cânceres de cólon e reto, a dosagem de PSA e o toque retal para rastreamento do câncer de próstata e o uso da tomografia de tórax para rastreamento do câncer de pulmão nos fumantes.
"Como os sintomas variam muito, o mais importante é o paciente procurar atendimento médico quando ele notar mudanças no seu corpo. Perda considerável de peso sem justificativa também pode ser um sinal da doença."
ATITUDES
A oncologista clínica Edelweiss Leite Soares, da Neon, diz que qualquer sensação que não esteja normal pode ser indício de alguma doença ou de um câncer. "Mas, os sinais mais comuns do câncer são muito cansaço, mal-estar, dor para comer, sudorese à noite, algum caroço no corpo (principalmente nas mamas), alteração do hábito de evacuação, fezes e urinas com sangue. Eles despertam o alerta, pois podem dar indícios de que um câncer está nascendo".
A médica conta que ter uma alimentação saudável é uma das principais atitudes na prevenção da doença. "Ela deve ser a mais pura e seguir a proporção de pouco açúcar e bastante carboidrato vindo de cereais, frutas e legumes, um tanto de proteína e um pouco de gordura. Essa é a melhor alimentação".
"Ter um bom metabolismo, fazer atividade física e não ser obeso ajuda a não desenvolver o câncer. Já está comprovado que a obesidade estimula e provoca o câncer, assim como o cigarro e a bebida alcoólica e uma dieta pouco rica em fibras, com muita gordura. A alimentação deve ser baseada em arroz, feijão, um pedaço de carne e muita verdura"
Ao longo da vida, é importante atingir e manter um peso saudável, além de manter-se ativo e evitar o sedentarismo. "Fazer atividade física regularmente previne diversos tipos de câncer, como por exemplo os cânceres de mama, cólon, endométrio, rim e pulmão", diz a médica Isabella Favato Barcelos. Para os adultos, é indicada a prática semanal de pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada, ou, pelo menos 75 minutos de atividade física de intensidade vigorosa. Para as crianças e adolescentes, é indicada a prática diária de pelo menos 60 minutos de atividade física de intensidade moderada ou vigorosa. Outros conselhos também são importantes a serem seguidos no dia a dia. Confira.
6 CONSELHOS PARA EVITAR O CÂNCER
- Não fume: fumar é a principal causa de morte prevenível no mundo, sendo responsável por cerca de 20% do total de mortes por câncer no planeta. O tabagismo é o fator de risco mais forte para o câncer de pulmão, mas também é fator de risco para diversos outros tipos de câncer, como cânceres de cabeça e pescoço, cólon, reto, esôfago, rim, fígado, bexiga, pâncreas, pênis e estômago. O tabagismo age em diversos estágios da formação do tumor. Mesmo para as pessoas que já são fumantes, o ato de parar de fumar vai reduzindo os riscos de mortalidade por câncer ao longo da vida.
- Controle o peso: a obesidade é um fator de risco para diversos tipos de câncer, já que está comprovado que o excesso de gordura corporal provoca um estado de inflamação crônica e aumento nos níveis de determinados hormônios que promovem o crescimento de células neoplásicas, aumentando as chances de desenvolvimento da doença.
- Mantenha uma alimentação saudável e evite o consumo de álcool: ter uma dieta saudável ajuda a prevenir diversos tipos de câncer como, por exemplo, os cânceres de mama, cólon e reto. Uma dieta saudável é aquela rica em vegetais, legumes, frutas e grãos integrais, e sem excessos de carnes vermelhas ou processadas, açúcares ou comidas industrializadas. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas também é importante, pois a ingestão de álcool é fator de risco para diversos tipos de câncer: de cabeça e pescoço, fígado, esôfago, cólon e reto, entre outros.
- Evite a exposição solar em excesso e sem proteção: A exposição aos raios ultravioletas é o principal fator de risco para os cânceres de pele. Enquanto normalmente os cânceres não-melanoma estão associados à exposição cumulativa ao sol ao longo da vida, o melanoma está mais ligado à exposição intermitente e intensa ao sol. Pelo menos 2/3 dos casos de melanoma em populações de pele clara são atribuídos à exposição aos raios UV (naturais ou artificiais). Para se prevenir, deve-se: reduzir o tempo de exposição ao sol e evitar sol das 10h às 16h, usar protetor solar sempre lembrando de reaplicar, usar chapéus, óculos escuros e roupas protetoras durante a exposição solar, evitando o uso de câmaras de bronzeamento artificial.
- Obedeça aos sinais do seu corpo: toda vez que achar que algo está estranho, procure ajuda médica. É recomendado fazer os exames de rastreamento e prevenção já estabelecidos pela sociedade médica. Para as mulheres, a mamografia a partir dos 40 anos e a colonoscopia a partir dos 50 anos, além de preventivo ao iniciar a atividade sexual. Para os homens, o PSA e a colonoscopia a partir dos 50 anos. E para todos: nada de se expor por longas horas ao sol, principalmente das 10h às 14 horas.
- Faça atividade física: ao longo da vida, é importante atingir e manter um peso saudável, além de manter-se ativo e evitar o sedentarismo. Fazer atividade física regularmente previne diversos tipos de câncer como, por exemplo, os cânceres de mama, cólon, endométrio, rim e pulmão. Para os adultos, é indicada a prática semanal de pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada, ou, pelo menos 75 minutos de atividade física de intensidade vigorosa. Para as crianças e adolescentes, é indicada a prática diária de pelo menos 60 minutos de atividade física de intensidade moderada ou vigorosa.Fontes: Carla Loss, Edelweiss Leite Soares e Isabella Favato Barcelos