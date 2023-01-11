Confira 6 conselhos importantes para evitar o câncer

Manter uma alimentação saudável é um dos conselhos Crédito: Shutterstock

O câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos a distância.

"É uma doença multifatorial que surge quando acontece alguma modificação que altera a estrutura genética da célula de algum órgão ou tecido do corpo, fazendo com que ela comece a multiplicar-se fora de controle e a originar várias células anormais. Geralmente, essas células continuam crescendo e podem invadir tecidos próximos ou ir para outras partes do corpo", explica a oncologista clínica Carla Loss, do Núcleo Especializado em Oncologia (Neon).

A doença pode ocorrer em todas as idades, mas torna-se mais comum com o envelhecimento, em especial, depois dos 65 anos. "A ciência ainda não sabe exatamente como e porque isso ocorre, embora o aparecimento do câncer pareça ter relação com o acúmulo de mutações genéticas no organismo ao longo da vida, seja em razão de processos inflamatórios, envelhecimento celular com dificuldade de combater essas mutações ou como consequência de causas ambientais, como o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo, o raios UV, o vírus e contato com metais pesados", diz a médica.

"Entre os sintomas que merecem atenção e podem indicar o desenvolvimento da doença estão a perda de peso sem motivo claro, febres frequentes e fadiga persistente. Outros sinais que merecem a atenção são as dores contínuas, mudanças nos hábitos intestinais e urinários, surgimento ou mudanças nas pintas e aparecimento de nódulos em algumas partes do corpo de aumento progressivo"

Ter algumas atitudes no dia a dia é fundamental para evitar os tumores, como não fumar, se proteger do sol em excesso e manter o peso. Médicos também reforçam a importância do diagnóstico precoce. "Diagnosticar precocemente a doença é importante pois quanto mais inicial o estágio em que a doença se encontra, maiores são as chances de tratamentos efetivos e de cura", diz a oncologista clínica Isabella Favato Barcelos, da Oncoclínicas Espírito Santo.

"Como os sintomas variam muito, o mais importante é o paciente procurar atendimento médico quando ele notar mudanças no seu corpo. Perda considerável de peso sem justificativa também pode ser um sinal da doença."

ATITUDES

A oncologista clínica Edelweiss Leite Soares, da Neon, diz que qualquer sensação que não esteja normal pode ser indício de alguma doença ou de um câncer. "Mas, os sinais mais comuns do câncer são muito cansaço, mal-estar, dor para comer, sudorese à noite, algum caroço no corpo (principalmente nas mamas), alteração do hábito de evacuação, fezes e urinas com sangue. Eles despertam o alerta, pois podem dar indícios de que um câncer está nascendo".

A médica conta que ter uma alimentação saudável é uma das principais atitudes na prevenção da doença. "Ela deve ser a mais pura e seguir a proporção de pouco açúcar e bastante carboidrato vindo de cereais, frutas e legumes, um tanto de proteína e um pouco de gordura. Essa é a melhor alimentação".

"Ter um bom metabolismo, fazer atividade física e não ser obeso ajuda a não desenvolver o câncer. Já está comprovado que a obesidade estimula e provoca o câncer, assim como o cigarro e a bebida alcoólica e uma dieta pouco rica em fibras, com muita gordura. A alimentação deve ser baseada em arroz, feijão, um pedaço de carne e muita verdura"

Ao longo da vida, é importante atingir e manter um peso saudável, além de manter-se ativo e evitar o sedentarismo. "Fazer atividade física regularmente previne diversos tipos de câncer, como por exemplo os cânceres de mama, cólon, endométrio, rim e pulmão", diz a médica Isabella Favato Barcelos. Para os adultos, é indicada a prática semanal de pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada, ou, pelo menos 75 minutos de atividade física de intensidade vigorosa. Para as crianças e adolescentes, é indicada a prática diária de pelo menos 60 minutos de atividade física de intensidade moderada ou vigorosa. Outros conselhos também são importantes a serem seguidos no dia a dia. Confira.

6 CONSELHOS PARA EVITAR O CÂNCER