Adenoma da paratireoide: o que é o tumor diagnosticado por Geovanna Tominaga

Geovanna Tominaga revelou que foi diagnosticada com um adenoma da paratireoide Crédito: Reprodução @geovannatominaga

A atriz e apresentadora Geovanna Tominaga revelou que foi diagnosticada com um adenoma da paratireoide – tumor na tireoide – durante um exame de rotina. Ela usou as redes sociais para relatar que precisou fazer uma cirurgia de emergência, mas que se recupera bem.

“A paratireoidite é silenciosa! Normalmente, só é descoberta após alguma intercorrência ou acidente bobo como quebrar um osso descendo do ônibus”, disse Geovanna.

A apresentadora contou que descobriu a doença através de exames de rotina. "Fiz a cirurgia por robô que acessa a região da tireóide por dentro dos lábio. A recuperação é chatinha mas é mais rápida do que a tradicional e tem a vantagem de não deixar cicatriz”, explicou a atriz, detalhando também que ainda que fará reposição de cálcio.

ADENOMA DA PARATIREOIDE

O adenoma da paratireoide é um tumor benigno da glândula paratireoide que, em geral, acomete uma das quatro glândulas que temos no organismo. "É uma patologia que interfere muito no metabolismo do cálcio, substância importante para a força óssea e para a questão das contrações musculares. O adenoma aumenta muito a produção do paratormônio, que é o hormônio que tira o cálcio do osso e leva para o sangue", explica Thiago Chulam, oncologista especialista em cirurgia de Cabeça e Pescoço do Núcleo Especializado em Oncologia (Neon).

"Quando temos uma produção fora do comum de paratormônio, tem o desgaste ósseo e vai aumentando muito o cálcio no sangue. Esse cálcio em excesso no sangue passa a ser filtrado pelos rins e vai para a urina e, eventualmente, acaba causando problemas relacionados a cálculo. Então, o osso fica um pouco fraco, ou seja, a osteoporose e osteopenia, e temos a formação, eventualmente, de cálculos nos rins"

A doença geralmente é assintomática e, na maioria dos casos, a pessoas descobre com alterações de exames laboratoriais, principalmente o cálcio e o paratormônio, que são detectados em níveis elevados. "Alguns pacientes têm sintomas inespecíficos ou que não relacionam ao adenoma, como histórico de pedras nos rins recorrente, fadiga muscular e até transtornos psiquiátricos", diz o médico.

TRATAMENTO

O tratamento, em geral, quando existem alterações clínicas e com níveis de cálcio elevados, com lesões ósseas já instaladas, como osteopenia e osteoporose, é cirúrgico. "A cirurgia é planejada com exames de imagem, que vai identificar e tentar ver se existe uma coincidência entre a alteração funcional detectada pela cintilografia e a alteração anatômica identificada pelo exame radiológico para fazer com que a cirurgia seja mais fácil do ponto de vista técnico", explica o médico.