Protetor solar para o rosto é diferente do para o corpo? Dermatologistas explicam

Protetor solar: o fator de proteção solar (FPS) mínimo indicado para a população brasileira é de 30 Crédito: Shutterstock

O filtro solar protege a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, ajuda a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão, mantém a pele hidratada e, ainda, auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele.

A dermatologista Renata Bortolini conta que os filtros são agentes químicos ou físicos capazes de bloquear a passagem da radiação ultravioleta para a pele. "Deve ser usado durante todo o ano para proteger a pele contra o ressecamento, o envelhecimento precoce, as lesões pré-cancerosas e até o câncer de pele".

o filtro solar facial e o corporal possuem a mesma capacidade de proteção, e que a diferença está no sensorial, já que a maioria dos filtros faciais costumam ter o cheiro mais suave e o toque mais seco. Com tantas opções no mercado, será que pode usar o mesmo protetor solar no rosto e no corpo? Renata Bortolini explica que

"O filtro solar corporal costuma ser mais oleoso para aumentar a resistência na água. Se a pele do rosto for normal ou seca, não tem problema em usar um mesmo produto na face e no corpo. Mas se a pele do rosto for oleosa, o produto mais gorduroso estimula o aumento de cravos e espinhas"

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o fator de proteção solar (FPS) mínimo indicado para a população brasileira é de 30, mas isso pode variar conforme o horário e duração da exposição solar, tons de pele e doenças que interagem com a luz do sol. "A pele do rosto é mais fina e costuma ficar mais exposta ao longo do dia, por isso é aconselhado usar filtro solar com FPS mais alto na face do que no corpo", diz Renata Bortolini.

ESCOLHAS

A dermatologista Thayla Campostrini diz que não existe uma diferença entre o protetor solar de rosto e de corpo em relação à formulação, o que muda é em relação ao sensorial. "Os protetores faciais tendem a ser mais leves, menos oleosos e mais sequinhos quando comparados com os corporais por conta da área mais sensível do rosto. Muitas vezes são enriquecidos com ativos dermatológicos para proporcionar mais benefícios para o rosto, como ação antissinais, antioxidante e antimanchas".

Já o filtro solar usado na região corporal tende a ser mais oleoso e, muitas vezes, além de deixar a pele mais brilhosa, proporciona uma sensação pesada. "Os produtos desenvolvidos para o corpo tendem a ser mais resistentes à água com maior tempo de duração na pele, já que em praias e piscinas além do corpo se manter mais tempo na água a exposição solar é mais intensa e constante", diz Thayla Campostrini.

"O FPS deve ser escolhido conforme o nível de proteção desejado. Peles mais claras tendem a queimar mais fácil e por isso FPS mais altos devem ser usados tanto no corpo quanto na face. Já para as peles mais escuras que possuem uma maior resistência a queimaduras, precisam ser protegidas com no mínimo FPS 30"