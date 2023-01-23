BBB 23: Famosos alertam o público sobre Gabriel e apoiam Bruna Griphao

Além da primeira formação de Paredão, a noite do último domingo, 22, no Big Brother Brasil 23, foi marcada por um alerta de Tadeu Schmidt ao casal Bruna Griphao e Gabriel, sobre relacionamentos abusivos. O discurso, então, está dando o que falar, inclusive entre famosos fora do programa.
Nas redes sociais, personalidades apoiam Bruna, elogiam a atitude de Tadeu e alertam o público sobre os possíveis próximos passos de Gabriel. Segundo eles, com a chamada de atenção, o participante pode se colocar como “vítima” e, com isso, chegar até a final do programa.
Confira a seguir a reação dos famosos sobre o assunto: