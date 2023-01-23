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BBB 23: Famosos alertam o público sobre Gabriel e apoiam Bruna Griphao

Personalidades destacam a importância da fala de Tadeu Schmidt ao casal e aos telespectadores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 11:11

Tadeu Schmidt mandou um recado ao vivo sobre a relação do casal Bruna Griphao e Gabriel no BBB 23
Tadeu Schmidt mandou um recado ao vivo sobre a relação do casal Bruna Griphao e Gabriel no BBB 23 Crédito: Globo
Além da primeira formação de Paredão, a noite do último domingo, 22, no Big Brother Brasil 23, foi marcada por um alerta de Tadeu Schmidt ao casal Bruna Griphao e Gabriel, sobre relacionamentos abusivos. O discurso, então, está dando o que falar, inclusive entre famosos fora do programa.
Nas redes sociais, personalidades apoiam Bruna, elogiam a atitude de Tadeu e alertam o público sobre os possíveis próximos passos de Gabriel. Segundo eles, com a chamada de atenção, o participante pode se colocar como “vítima” e, com isso, chegar até a final do programa.
Confira a seguir a reação dos famosos sobre o assunto:

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