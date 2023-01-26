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'Meia boca', diz Linn da Quebrada sobre o 'BBB 22' em momento de sinceridade

O momento de sinceridade arrancou risadas dos apresentadores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 09:38

Linn da Quebrada sobre o ‘BBB 22’ no ‘Encontro’: 'Meia Boca'
Linn da Quebrada sobre o ‘BBB 22’ no ‘Encontro’: 'Meia Boca' Crédito: Instagram/@linndaquebrada
O Encontro recebeu nesta quarta, 25, a cantora Linn da Quebrada. A presença da artista repercutiu, principalmente após assumir que o BBB 22 não foi um dos melhores.
Linn participou do reality show justamente na edição em questão, que deu a vitória ao ator Arthur Aguiar. "Eu vivi aquela experiência. Mas, eu tenho a sensação de que o BBB 20 foi bom, o BBB 21 foi ótimo, e era óbvio que o BBB 22 seria assim, meia boca, né, gente?", disse a cantora, arrancando risos de Patrícia Poeta, Manoel Soares e Tati Machado.
Em seguida, a artista explicou o sentido do termo usado para se referir à temporada. "Não é meia boca, assim. É que demorou para engatar uma história", pontuou ela.
Nas redes sociais, a maioria do público concordou com o "momento sinceridade" de Linn da Quebrada.

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