'Meia boca', diz Linn da Quebrada sobre o 'BBB 22' em momento de sinceridade

Linn da Quebrada sobre o ‘BBB 22’ no ‘Encontro’: 'Meia Boca' Crédito: Instagram/@linndaquebrada

O Encontro recebeu nesta quarta, 25, a cantora Linn da Quebrada. A presença da artista repercutiu, principalmente após assumir que o BBB 22 não foi um dos melhores.

Linn participou do reality show justamente na edição em questão, que deu a vitória ao ator Arthur Aguiar. "Eu vivi aquela experiência. Mas, eu tenho a sensação de que o BBB 20 foi bom, o BBB 21 foi ótimo, e era óbvio que o BBB 22 seria assim, meia boca, né, gente?", disse a cantora, arrancando risos de Patrícia Poeta, Manoel Soares e Tati Machado.

Em seguida, a artista explicou o sentido do termo usado para se referir à temporada. "Não é meia boca, assim. É que demorou para engatar uma história", pontuou ela.

A Lina chamando o BBB22 de meia boca no #Encontro ☠️ pic.twitter.com/EoE7fkwXRG — eplay (@forumeplay) January 25, 2023

Nas redes sociais, a maioria do público concordou com o "momento sinceridade" de Linn da Quebrada.

a linn falando ao vivo que o bbb dela foi meia boca morrendo kkkk#Encontro — iza (@perfectlything) January 25, 2023

A Linn da Quebrada, mandado a real sobre a sua edição de BBB: Foi meia boca!



Nunca errou.#Encontro #BBB23 — Adriano Barbosa 🦒 (@adririo) January 25, 2023