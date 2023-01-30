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  • 'Parecia ficção científica', diz Shania Twain sobre internação por covid-19
Saúde

'Parecia ficção científica', diz Shania Twain sobre internação por covid-19

Cantora precisou ser levada às pressas de helicóptero para o hospital no auge da pandemia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 17:12

Shania Twain revela que achatava seios para evitar abuso sexual
Shania Twain Crédito: Reuters/Folhapress
Shania Twain detalhou pela primeira vez um dos momentos mais difíceis de sua vida: o diagnóstico de covid-19 no auge da pandemia. Ao Mirror, a cantora country disse que a doença "foi piorando progressivamente" e prejudicou seus sinais vitais.
Devido à gravidade do quadro, a artista precisou ser levada às pressas de helicóptero para um o hospital. "Parecia ficção científica, eu senti como se estivesse indo para outro planeta ou algo assim. Tudo meio que aconteceu em câmera lenta", definiu.
Na época, Shania contou com a ajuda de seu marido, Frédéric Thiébaud. "Ele passava horas e horas todos os dias ao telefone, tentando coordenar uma transferência (para o hospital), tentando arrumar um leito, já que não havia, verificando meus sinais vitais. Foi simplesmente um pesadelo para ele", relembrou.
Após conseguir um leito, a cantora foi isolada e tratada com terapia de plasma. Contudo, "demorou vários dias para começar a criar quaisquer anticorpos". "Foi um período muito perigoso e muito assustador", declarou Shania.
A cantora disse que a doença foi superada se declarou agradecida, especialmente pelo cuidado e atenção do marido. Agora, ela se prepara para lançar Queen Of Me, seu sexto álbum de estúdio, na próxima sexta-feira, 3.

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