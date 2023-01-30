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Saúde

Pedro Scooby relembra cirurgia da filha após o nascimento: "A maior onda da minha vida"

Aurora é a primogênita do surfista com a modelo Cintia Dicker. Casal falou ao "Fantástico", revelando detalhes sobre o estado de saúde da criança
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 14:07

Quase duas semanas após a alta de Aurora, Pedro Scooby e Cintia Dicker relembraram no
Quase duas semanas após a alta de Aurora, Pedro Scooby e Cintia Dicker relembraram no "Fantástico" os dias de internação da primeira filha do casal Crédito: Reprodução/Rede Globo
Quase duas semanas após a alta de Aurora, Pedro Scooby e Cintia Dicker relembraram os dias de internação da primeira filha do casal, nascida no dia 27 de dezembro de 2022. A bebê sofria de gastroesquise, um defeito congênito que impede o fechamento da barriga, e, por isso, passou por três cirurgias, sendo a primeira logo após seu nascimento.
Ao "Fantástico", no último domingo, 29, o casal explicou que a condição da filha foi descoberta durante o pré-natal. "Acabou o mundo. Sai do consultório aos prantos", relembrou a modelo sobre o diagnóstico. "Eu acho que essa foi a maior onda da minha vida, a mais difícil", classificou o surfista.

ESPERANÇA

Apesar da situação, eles tentaram manter a confiança e, ainda, evitaram expor o assunto. "Dentro do possível, a gente tentou levar isso com a maior leveza, tentando não transformar isso numa energia ruim. Tanto que nem falamos, só resolvemos contar para o s mais íntimos", pontuou Scooby.
A primeira cirurgia de Aurora, feita pelo umbigo, ocorreu logo após o parto. Contudo, o tratamento seguiu para que o intestino da bebê pudesse funcionar corretamente dentro do abdômen, ou uma nova operação seria necessária. No entanto, dias depois, ela precisou passar por outro procedimento com anestesia geral, após o cateter que a alimentava lhe causar uma inflamação.
Durante todo esse período, o casal reforçou a união, segundo Cintia. "Ele ficou comigo o tempo inteiro, dormíamos de mão dada. Ele foi segurando a barra, sem chorar, enquanto eu desmoronava. Eu olhava para ele e estava forte sempre, falava: 'amor, você tem que ser forte para ela'. E aí, eu olhava para ele e ficava tudo bem. Até o momento em que ele também desabou e começou a chorar”, contou a modelo.
No dia 10 de janeiro, o casal comemorou a alta da filha. "Chegou o grande dia! Nossa princesa guerreira Aurora está em casa", divulgou no Instagram.

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