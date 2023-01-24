O que é gastrosquise, diagnóstico da filha de Cintia Dicker e Pedro Scooby

Cintia Dicker revelou detalhes sobre o diagnóstico de Aurora Crédito: Reprodução @cintiaducker

A modelo Cintia Dicker revelou detalhes sobre o diagnóstico de Aurora, sua filha recém-nascida, fruto do casamento com Pedro Scooby. Em entrevista à revista Vogue, ela afirmou que a pequena foi diagnosticada com gastrosquise, uma malformação gastrointestinal congênita, o que levou a bebê a passar por uma cirurgia e dois procedimentos médicos. A modelo contou que a bebê foi diagnosticada durante um exame morfológico, quando ela estava na 12ª semana de gestação.

"A gastrosquise é um defeito congênito da parede do abdome do feto, ou seja, durante seu desenvolvimento dentro do útero, parte da parede do abdome não se fecha, ocasionando a exteriorização de alças intestinais e órgãos abdominais, através desse defeito", explica a cirurgiã pediátrica Renata Portugal, do Vitória Apart Hospital.

A doença acomete 1 para cada 10 mil bebês e é mais comum de acontecer em gestações de mães jovens, até a faixa dos 20 anos. A doença consiste na malformação da parede abdominal do bebê ainda na barriga da mãe. "Por mecanismos e causa ainda não comprovados, esse orifício, geralmente à direita do cordão umbilical, não se fecha, ocasionando a saída de conteúdo intra-abdominal para fora da barriga, que fica em contato com o líquido amniótico, presente dentro do útero", diz Renata Portugal.

"O líquido amniótico tem efeito irritativo, principalmente sobre as alças intestinais, causando edema, diminuição no suprimento sanguíneo e, por consequência, mau funcionamento do sistema gastrointestinal. Isso geralmente traz transtornos na alimentação desses recém-nascidos. A condição tende a se normalizar com o tempo e com o tratamento"

O cirurgião pediátrico Vitor Fitaroni Neves, da Rede Meridional/Kora Saúde, conta que o defeito na parede abdominal ocorre ainda na barriga da mãe. "Os maiores riscos são de infecção, de sepse e de óbito, caso a condição não seja tratada de forma adequada".

A gastrosquise pode provocar desidratação, infecções, necrose e perda de parte do intestino. E a condição pode ser diagnosticada ainda na fase pré-natal. "O diagnóstico é realizado durante o pré-natal na maioria das vezes. O exame de ultrassonografia faz o diagnóstico", ressalta o médico.

TRATAMENTO

Renata Portugal diz que o tamanho do defeito e a quantidade do conteúdo exteriorizado são variados e, portanto, suas consequências também variam. "De uma forma geral, são recém-nascidos que requerem maior tempo de internação hospitalar e que estão mais suscetíveis a infecções e desnutrição. Poucos casos estão associados a outras más formações".

O tratamento para a gastrosquise é sempre cirúrgico e deve ser feito imediatamente. "O tratamento é cirúrgico e realizado ao nascimento. Por isso, é importante o diagnóstico no período pré-natal e que o parto seja realizado no centro especializado com equipe de cirurgia pediátrica", alerta a cirurgiã.