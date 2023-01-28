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Pedro Scooby se pronuncia após post de filho sobre briga com Luana Piovani

O surfista postou um vídeo depois de seu filho mais velho, Dom, de 10 anos, fazer um post em seu perfil falando sobre o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 09:04

Pedro Scooby abriu processo contra Luana Piovani, em Portugal
Pedro Scooby abriu processo contra Luana Piovani, em Portugal Crédito: Instagram/@luapio/@pedroscooby
A briga entre Luana Piovani e Pedro Scooby parece não ter fim. Desta vez, foi o surfista que Pedro postou um vídeo em meio ao processo movido contra a ex-mulher, depois de seu filho mais velho, Dom, de 10 anos, fazer um post em seu perfil falando sobre o caso.
Em um stories, que foi apagado momentos mais tarde, a criança escreveu: "Oi, tudo bem. Vim falar uma coisa muito importante. Que, mãe, não adianta querer tirar os patrocinadores do meu pai porque algumas pessoas podem estar do seu lado, mas os seus filhos não, porque a gente não aceita mentir. Por favor ajudem o meu pai. Minha mãe tirou um contrato com meu pai que também ia me patrocinar, então ajudem o meu pai e eu sei que Deus vai me ajudar. Obrigado". 
Em entrevista para a jornalista Fabia Oliveira, o surfista afirmou que não tinha conhecimento da postagem. "Eu não sabia que o Dom tinha postado isso. Não queria ver meu filho envolvido no meio disso tudo. Só descobri sobre a postagem quando você me procurou. Lamento que isso chegou a esse ponto, vamos conversar e resolver”. O perfil de Dom foi desativado horas mais tarde.
Scooby postou um vídeo para falar sobre o processo em seu perfil: "Vocês que estão aí de fora não tem a menor ideia de como isso impacta nas nossas vidas. No momento só quero preservar a saúde mental dos meus filhos e a minha também, porque problemas familiares não se discutem na internet", escreveu ele na legenda.

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