Quem é o modelo que Anitta simulou cena de sexo oral em gravação de clipe; veja vídeo

Yuri Meirelles, modelo que participou de cena polêmica do clipe de Anitta Crédito: Instagram/@yurimeirelless

Anitta mais uma vez movimentou as redes sociais na quinta-feira (26), ao gravar um clipe de música na comunidade da Tijuquinha, zona oeste do Rio de Janeiro. Um vídeo dos bastidores da gravação mostra a cantora simulando uma cena de sexo oral em um homem, e a filmagem chamou a atenção da população e circulou nas redes sociais.

Quem compartilhou o momento com a artista foi o carioca Yuri Meirelles. Modelo e ator, ele acumula quase 100 mil seguidores no Instagram, e compartilha com o público diversas paisagens dque visita e uma rotina intensa de exercícios físicos, mas também de diversão com amigos, como a prática de jogar vôlei de praia perto do mar.

No clipe que circula, é possível identificar que Yuri possui uma tatuagem no lado esquerdo do peito e a palavra escolhida para ficar marcada é o sobrenome dele, "Meirelles". Em resposta ao UOL, a equipe da cantora afirmou que tudo não passou de encenação.

"Trata-se de uma cena do projeto", disse a nota, sem fornecer mais detalhes.