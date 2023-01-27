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Polêmica

Quem é o modelo que Anitta simulou cena de sexo oral em gravação de clipe; veja vídeo

Cantora gravou vídeo de música no Rio e momento surpreendeu internautas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 15:42

Yuri Meirelles, modelo que participou de cena polêmica do clipe de Anitta
Yuri Meirelles, modelo que participou de cena polêmica do clipe de Anitta Crédito: Instagram/@yurimeirelless
Anitta mais uma vez movimentou as redes sociais na quinta-feira (26), ao gravar um clipe de música na comunidade da Tijuquinha, zona oeste do Rio de Janeiro. Um vídeo dos bastidores da gravação mostra a cantora simulando uma cena de sexo oral em um homem, e a filmagem chamou a atenção da população e circulou nas redes sociais.
Quem compartilhou o momento com a artista foi o carioca Yuri Meirelles. Modelo e ator, ele acumula quase 100 mil seguidores no Instagram, e compartilha com o público diversas paisagens dque visita e uma rotina intensa de exercícios físicos, mas também de diversão com amigos, como a prática de jogar vôlei de praia perto do mar.
No clipe que circula, é possível identificar que Yuri possui uma tatuagem no lado esquerdo do peito e a palavra escolhida para ficar marcada é o sobrenome dele, "Meirelles". Em resposta ao UOL, a equipe da cantora afirmou que tudo não passou de encenação.
"Trata-se de uma cena do projeto", disse a nota, sem fornecer mais detalhes.

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