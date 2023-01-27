Fred Nicácio volta falando mal de participantes; internautas apontam ego inflado

Fred Nicácio voltou! Escolhido pelo público para voltar do Quarto Secreto, o médico retornou ao BBB 23 (Globo) com sangue nos olhos e muita vontade de bagunçar a temporada. Quando os brothers foram para o gramado para realizar a prova do líder, se depararam com um carro coberto, mas logo foram surpreendidos pelos dummies, que a retiraram a capa e revelaram o médico no interior do veículo.
"Aqui é o meu lugar. O Príncipe voltou coroado. O Brasil não ri, gargalha, igualzinho a mim", gritou o brother.
Porém, os internautas comentaram que o médico voltou com o ego mais inflado do que nunca e com atitudes debochadas.
Nicácio chegou a comparar a sua volta ao reality com um gol feito na final da Copa do Mundo.
O brother também voltou fazendo intrigas, falando mal de Bruno, Amanda e Cara de Sapato para alguns participantes.
O médico chegou a chamar a médica de "cobra criada". Os internautas não concordaram com a atitude de Nicácio e até encontraram um registro da sister elogiando o rapaz.
E não para por aí! Além de intrigas, o médico voltou trazendo fake news e dizendo que ele estava vestido de dummy na festa das líderes na última quarta-feira (25).