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Má formação

Cintia Dicker revela condição de saúde que acometeu filha com Pedro Scooby

Modelo falou pela primeira vez sobre a doença de Aurora, que precisou passar por cirurgia logo após o nascimento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 09:14

Cintia Dicker falou pela primeira vez sobre a doença que acometeu Aurora, fruto de sua relação com Pedro Scooby. A bebê precisou passar por uma cirurgia logo após o nascimento no final de dezembro.
Em relato à revista Vogue, a modelo revelou que a filha foi diagnosticada com gastrosquise, uma má formação gastrointestinal congênita.
A condição foi descoberta com 12 semanas de gestação. Nela, o bebê nasce com os órgãos intestinais expostos, completamente fora do abdome da criança.
Cintia explicou que, para a segurança de Aurora, o parto precisaria ocorrer entre a 37ª e 38ª semana da gestação através de uma cesárea e que a filha precisaria ser operada logo após o nascimento.
"Não conhecíamos essa condição e tive muito medo por não saber como seria a cirurgia e também a recuperação dela. Fiquei procurando respostas na internet - algo que não aconselho porque só me assustava mais", disse.
A modelo desabafou sobre a angústia de saber que a filha teria de ser operada e explicou que ela e o surfista escolheram permanecer no Brasil para o parto por confiarem na equipe médica que os acompanhou durante a gravidez.
"Quando esse turbilhão de perguntas invadiam minha cabeça eu tentava focar em outra questão, para não depositar nenhum nervosismo na Aurora. Esse foi o motivo da minha decisão de dirigir até o hospital e assim ocupar a cabeça", contou, se referindo ao vídeo publicado por Scooby no qual ela aparece dirigindo a caminho do hospital.
Cintia então recordou o nascimento da filha, no dia 26 de dezembro. Aurora logo foi encaminhada para a cirurgia, que durou cerca de 30 minutos, e depois para a UTI.
"E assim correram os dias mais intensos e dolorosos da minha vida. Vendo-a na incubadora, indo embora sem ela, mas ao mesmo tempo sentindo uma gratidão enorme por toda a equipe que estava cuidando tão bem do meu bebê", lembrou.
Depois de cinco dias internada, Aurora precisou passar por anestesia geral para colocar uma sonda intravenosa. Em seguida, foram mais dez dias até a bebê receber alta, que foi celebrada pelos pais nas redes sociais.

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