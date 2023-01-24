Cintia Dicker revela condição de saúde que acometeu filha com Pedro Scooby

Cintia Dicker falou pela primeira vez sobre a doença que acometeu Aurora, fruto de sua relação com Pedro Scooby. A bebê precisou passar por uma cirurgia logo após o nascimento no final de dezembro.

Em relato à revista Vogue, a modelo revelou que a filha foi diagnosticada com gastrosquise, uma má formação gastrointestinal congênita.

A condição foi descoberta com 12 semanas de gestação. Nela, o bebê nasce com os órgãos intestinais expostos, completamente fora do abdome da criança.

Cintia explicou que, para a segurança de Aurora, o parto precisaria ocorrer entre a 37ª e 38ª semana da gestação através de uma cesárea e que a filha precisaria ser operada logo após o nascimento.

"Não conhecíamos essa condição e tive muito medo por não saber como seria a cirurgia e também a recuperação dela. Fiquei procurando respostas na internet - algo que não aconselho porque só me assustava mais", disse.

A modelo desabafou sobre a angústia de saber que a filha teria de ser operada e explicou que ela e o surfista escolheram permanecer no Brasil para o parto por confiarem na equipe médica que os acompanhou durante a gravidez.

"Quando esse turbilhão de perguntas invadiam minha cabeça eu tentava focar em outra questão, para não depositar nenhum nervosismo na Aurora. Esse foi o motivo da minha decisão de dirigir até o hospital e assim ocupar a cabeça", contou, se referindo ao vídeo publicado por Scooby no qual ela aparece dirigindo a caminho do hospital.

Cintia Dicker plena dirigindo rumo à maternidade para dar à luz a Aurora ?? pic.twitter.com/B71HA5yoLa — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) December 26, 2022

Cintia então recordou o nascimento da filha, no dia 26 de dezembro. Aurora logo foi encaminhada para a cirurgia, que durou cerca de 30 minutos, e depois para a UTI.

"E assim correram os dias mais intensos e dolorosos da minha vida. Vendo-a na incubadora, indo embora sem ela, mas ao mesmo tempo sentindo uma gratidão enorme por toda a equipe que estava cuidando tão bem do meu bebê", lembrou.