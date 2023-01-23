6 cuidados com a saúde dos olhos durante o verão

Coçar a região aumenta o risco de lesões Crédito: Shutterstock

Estamos na estação mais quente e ensolarada do ano, com altas temperaturas e direito a mais passeios ao ar livre. Mas para se proteger e aproveitar ao máximo essa época com segurança, são necessárias algumas medidas que vão além do protetor solar para a pele

No verão, é importante estar atento a alguns cuidados com a visão, uma vez que os olhos ficam mais vulneráveis aos raios ultravioletas. Para saber quais precauções devem ser tomadas, o médico Celso Cunha, oftalmologista e consultor da Hoya Brasil, oferece dicas de como cuidar da saúde dos olhos em dias ensolarados.

“No verão, as pessoas costumam praticar atividades ao ar livre com mais frequência. Assim, uma proteção extra para os olhos deve ser providenciada, como o uso de óculos solares, bonés, e evitar excesso de protetor solar ao redor dos olhos. Também é bom evitar praticar atividades expostas diretamente ao sol entre as 10h e 14h”, explica o especialista.

A seguir, confira seis dicas para cuidar dos seus olhos no verão e em dias ensolarados, aproveitando ao máximo esses momentos.

6 DICAS PARA CUIDAR DOS OLHOS NO VERÃO