6 cuidados com a saúde dos olhos durante o verão

Estamos na estação mais quente e ensolarada do ano, com altas temperaturas e direito a mais passeios ao ar livre. Mas para se proteger e aproveitar ao máximo essa época com segurança, são necessárias algumas medidas que vão além do protetor solar para a pele.
No verão, é importante estar atento a alguns cuidados com a visão, uma vez que os olhos ficam mais vulneráveis aos raios ultravioletas. Para saber quais precauções devem ser tomadas, o médico Celso Cunha, oftalmologista e consultor da Hoya Brasil, oferece dicas de como cuidar da saúde dos olhos em dias ensolarados.
“No verão, as pessoas costumam praticar atividades ao ar livre com mais frequência. Assim, uma proteção extra para os olhos deve ser providenciada, como o uso de óculos solares, bonés, e evitar excesso de protetor solar ao redor dos olhos. Também é bom evitar praticar atividades expostas diretamente ao sol entre as 10h e 14h”, explica o especialista.
A seguir, confira seis dicas para cuidar dos seus olhos no verão e em dias ensolarados, aproveitando ao máximo esses momentos.
6 DICAS PARA CUIDAR DOS OLHOS NO VERÃO
- Usar sempre óculos de sol. Os óculos de sol são fundamentais para proteger a visão e evitar a exposição direta dos olhos aos raios UVA e UVB. No verão os raios solares são mais intensos. Outro ponto importante é comprar óculos com material de boa qualidade, que ofereçam proteção “de verdade” contra os raios UVA e UVB.
- Cuidado com o protetor solar próximo aos olhos. Todos sabemos que a utilização do protetor solar é essencial para a saúde da pele e deve ser aplicado diariamente. Porém, devemos ter cuidado ao passar o produto na região dos olhos, pois ao entrar em contato com a visão, pode causar irritação em função das substâncias químicas presentes. “Caso isso aconteça, a recomendação é que utilize uma solução fisiológica nova, pois é a melhor forma de lavar os olhos. Na ausência, pode-se usar o colírio lubrificante e, como terceira alternativa, é indicada a lavagem dos olhos com água mineral”, afirma o médico.
- Cuidados na praia e na piscina. A exposição prolongada aos raios solares, mar, areia e piscina podem representar riscos à sua visão. “Na praia, além dos óculos de sol, devemos estar atentos a três fatores que podem lesionar os olhos: o excesso de raios UV, a areia e a água, caso esteja contaminada com bactérias nocivas à saúde. Já na piscina, o excesso de cloro da água pode causar irritação conjuntival. É importante que, ao sair da piscina, lave os olhos com colírios lubrificantes”, explica o profissional.
- Cuidados com as lentes de contato. Para quem tem o hábito de utilizar lentes de contato, é importante estar atento à higienização e evitar o uso dentro da água para não causar nenhum tipo de irritação.
- Evite abrir os olhos embaixo d’água. Uma das melhores coisas no calor é tomar um banho de mar ou piscina. Mas é importante proteger seus olhos quando for nadar. Dessa forma, utilize óculos de natação para mergulhar e evite abrir os olhos embaixo d’água. O mar e a piscina são ambientes com grandes chances de terem a presença de microorganismos que podem lesionar os olhos.
- Evite coçar os olhos. Coçar a região aumenta o risco de lesões. “Esse hábito pode facilitar o maior encurvamento da córnea, levando à diminuição da qualidade da visão”, conclui Celso Cunha.