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Autobiografia

Pamela Anderson lembra abusos sexuais sofridos antes dos 18 em novo livro

Atriz e modelo adiantou conteúdo de sua nova autobiografia, ‘Love, Pamela’, e criticou a produção da série ‘Pam & Tommy’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 08:27

Atenção: O conteúdo da matéria pode ser sensível para algumas pessoas
Pamela Anderson na pré-estreia de
Pamela Anderson na pré-estreia de "Pamela: a love story", em janeiro de 2023, Los Angeles Crédito: Reuters/Folhapress
O novo livro de memórias de Pamela Anderson, intitulado Love, Pamela, chega às livrarias norte-americanas nesta terça-feira, 31, mas a atriz e modelo já adiantou o conteúdo da autobiografia.
Em uma entrevista à revista Variety, ela lembrou que sofreu três casos de abuso sexual antes mesmo de completar 18 anos e revelou que narra esses eventos no livro.
O primeiro deles aconteceu quando era apenas criança e uma babá a molestou repetidas vezes. Mais tarde, aos 12 anos, foi estuprada por um homem de 25. Quando já estava no ensino médio, um namorado e o grupo de amigos dele abusaram sexualmente dela.
"Os predadores procuram alguém para fazer coisas que são tão humilhantes que você teria vergonha de contar a alguém", disse Pamela. "Esse tipo de coisa realmente marca o resto da sua vida. Você bloqueia as coisas ou vai lidar com isso mais tarde - e estou lidando com isso agora".
Em Love, Pamela, a modelo ainda explica que acredita que seus relacionamentos foram moldados pelo exemplo que tinha em casa, já que, quando era criança, presenciou o pai usar violência física contra a mãe.
Anos mais tarde, ela mesmo foi vítima de violência doméstica quando seu então marido, o baterista Tommy Lee, ficou seis meses preso após chutá-lo com o filho deles, Dylan, no colo. Depois disso, ela pediu o divórcio.
"Eu não sou uma vítima e não sou a donzela em perigo. Eu fiz minhas escolhas na minha vida. Algumas obviamente foram feitas por mim, mas sempre consegui me reencontrar. E isso criou uma pessoa e uma mãe forte", opinou.

"PAM & TOMMY"

Pamela e Tommy Lee formavam um dos casais mais famosos dos anos 1990 e se envolveram em um escândalo após o vazamento de uma sex tape.
A história foi contada na minissérie Pam & Tommy, disponível no Star+, no qual Lily James e Sebastian Stan vivem o casal. Contudo, Pamela já deixou claro que não é fã da produção.
À Variety, ela disse que o lançamento do seriado distraiu as pessoas de seus feitos mais recentes, como ter estrelado o musical Chicago na Broadway em 2022.
"Tommy provavelmente achou engraçado. Lembro de Tommy me escrevendo um bilhete dizendo: 'Não deixe que isso te machuque como da primeira vez', porque ele ouviu pelas crianças que eu estava lutando com a ideia de trazer tudo isso à tona novamente. Eu não acho que ele foi retratado gentilmente. Só sei que me recuso a assistir", disse.
Além de seu livro de memórias, Pamela também contará a sua história através de uma documentário da Netflix. A produção chega à plataforma nesta terça, 31.

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