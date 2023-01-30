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Fãs de RBD fazem protesto em Fortaleza para pedir show na cidade

Grupo saiu às ruas da capital cearense cantando músicas da banda e acompanhados de um carro de som
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 09:10

Os fãs de RBD fizeram um protesto em Fortaleza para pedir um show dos cantores mexicanos na cidade. Com cartazes e até mesmo carro de som, o grupo saiu pelas ruas cantando as músicas da banda.
Sucesso mexicano, RBD faz ação musical, com Rio e São Paulo incluídos
Sucesso mexicano, RBD faz ação musical, com Rio e São Paulo incluídos Crédito: Acervo RBD
Nas redes sociais, internautas compartilharam vídeos que mostram a manifestação dos fãs, que cantam sucessos da banda enquanto são acompanhados por um carro de som.
A turnê Soy Rebelde Tour 2023 não vai passar por Fortaleza nas apresentações programadas para este ano. No Brasil, os shows serão em São Paulo, nos dias 17 e 18 de novembro, e no Rio, no dia 19 de novembro. Os ingressos começaram a ser vendidos na sexta-feira, 27, mas já se esgotaram as vendas online. Os valores variaram nas cidades, entre R$ 195,00 (Rio) e R$ 210,00 (SP).

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