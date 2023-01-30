Fãs de RBD fazem protesto em Fortaleza para pedir show na cidade

Os fãs de RBD fizeram um protesto em Fortaleza para pedir um show dos cantores mexicanos na cidade. Com cartazes e até mesmo carro de som, o grupo saiu pelas ruas cantando as músicas da banda.

Nas redes sociais, internautas compartilharam vídeos que mostram a manifestação dos fãs, que cantam sucessos da banda enquanto são acompanhados por um carro de som.

A turnê Soy Rebelde Tour 2023 não vai passar por Fortaleza nas apresentações programadas para este ano. No Brasil, os shows serão em São Paulo, nos dias 17 e 18 de novembro, e no Rio, no dia 19 de novembro. Os ingressos começaram a ser vendidos na sexta-feira, 27, mas já se esgotaram as vendas online. Os valores variaram nas cidades, entre R$ 195,00 (Rio) e R$ 210,00 (SP).