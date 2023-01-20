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No Rio e em São Paulo

RBD faz anúncio oficial de turnê e Brasil é um dos destinos que receberá a banda

Apresentações vão ocorrer em São Paulo e no Rio de Janeiro; ingressos serão vendidos a partir de 27 de janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 09:16

A banda RBD anunciou há pouco a sua turnê e inclui o Brasil como um dos lugares de apresentação. Sendo oriunda da novela mexicana Rebelde, que ganhou uma geração de jovens ao redor do mundo, o grupo vai realizar shows em São Paulo e no Rio de Janeiro em novembro deste ano.
O grupo é composto por Anahí, Alfonso Herrera (que não fará parte desta turnê), Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni. A turnê Soy Rebelde 2023 vai passar por 26 cidades entre Estados Unidos, México e Brasil. O grupo tocará em diversos estádios e terá a sua primeira performance da turnê no estádio Sun Bowl, em El Paso, no Texas, que está localizado próximo à fronteira EUA/México.
Nas redes sociais, vídeos mostram fãs reunidos em Copacabana, no Rio, e no Parque Ibirapuera, em São Paulo, para aguardar o anúncio oficial.
No Brasil, os shows serão em São Paulo, no dia 17 de novembro, e no Rio, no dia 19 de novembro. Os ingressos serão vendidos a partir de 27 de janeiro, às 10h no Brasil, no site da Eventim. Os valores variam nas cidades, a partir de R$ 195,00 (RJ) e R$ 210,00 (SP).

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