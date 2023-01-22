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Dica de verão

Salada de melancia com tomate e queijo surpreende; veja receita

Inusitada e refrescante, ela é temperada com sumo de limão siciliano, cebola roxa, dill, molho de pimenta e folhas de hortelã
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Janeiro de 2023 às 06:00

Coloridas e nutritivas, as saladas são sempre uma ótima pedida no calor. A "folhosa" é uma opção prática para saborear tanto no almoço quanto no jantar, e permite uma infinidade de combinações.  
Uma delas, inusitada, refrescante e levemente picante, é a salada de melancia com tomatinhos, queijo feta e cebola roxa, finalizada com pimenta, dill e folhas de hortelã. 
Siga o passo a passo da receita e surpreenda-se com mais essa dica fresquinha do HZ!

SALADA DE MELANCIA

Salada de melancia
Se você não tiver feta, troque por um queijo branco de sua preferência  Crédito: St. Marche/Divulgação
INGREDIENTES:
  • ¼ de melancia
  • ½ cebola roxa
  • ½ limão siciliano
  • 150g de queijo feta
  • Tomate cereja a gosto
  • Azeite, pimenta-do-reino, molho de pimenta, dill e hortelã a gosto
MODO DE PREPARO: 
  1. Corte os tomatinhos ao meio, as cebolas em lascas e o queijo feta em pedaços. 
  2. Misture tudo e tempere com azeite, pimenta-do-reino, molho de pimenta, hortelã e dill picados, juntamente com o suco do limão siciliano.
  3. Por último, acrescente a melancia cortada em cubinhos. Em seguida, é só servir e se deliciar!
Fonte: St. Marche Supermercado. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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