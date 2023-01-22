Salada de melancia com tomate e queijo surpreende; veja receita

Coloridas e nutritivas, as saladas são sempre uma ótima pedida no calor. A "folhosa" é uma opção prática para saborear tanto no almoço quanto no jantar, e permite uma infinidade de combinações.
Uma delas, inusitada, refrescante e levemente picante, é a salada de melancia com tomatinhos, queijo feta e cebola roxa, finalizada com pimenta, dill e folhas de hortelã.
Siga o passo a passo da receita e surpreenda-se com mais essa dica fresquinha do HZ!
SALADA DE MELANCIA
INGREDIENTES:
- ¼ de melancia
- ½ cebola roxa
- ½ limão siciliano
- 150g de queijo feta
- Tomate cereja a gosto
- Azeite, pimenta-do-reino, molho de pimenta, dill e hortelã a gosto
MODO DE PREPARO:
- Corte os tomatinhos ao meio, as cebolas em lascas e o queijo feta em pedaços.
- Misture tudo e tempere com azeite, pimenta-do-reino, molho de pimenta, hortelã e dill picados, juntamente com o suco do limão siciliano.
- Por último, acrescente a melancia cortada em cubinhos. Em seguida, é só servir e se deliciar!
Fonte: St. Marche Supermercado. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.