Salada de melancia com tomate e queijo surpreende; veja receita

Coloridas e nutritivas, as saladas são sempre uma ótima pedida no calor. A "folhosa" é uma opção prática para saborear tanto no almoço quanto no jantar, e permite uma infinidade de combinações.

Uma delas, inusitada, refrescante e levemente picante, é a salada de melancia com tomatinhos, queijo feta e cebola roxa, finalizada com pimenta, dill e folhas de hortelã.

Siga o passo a passo da receita e surpreenda-se com mais essa dica fresquinha do HZ!

SALADA DE MELANCIA

Se você não tiver feta, troque por um queijo branco de sua preferência Crédito: St. Marche/Divulgação

INGREDIENTES:

¼ de melancia



½ cebola roxa



½ limão siciliano



150g de queijo feta



Tomate cereja a gosto



Azeite, pimenta-do-reino, molho de pimenta, dill e hortelã a gosto



MODO DE PREPARO:

Corte os tomatinhos ao meio, as cebolas em lascas e o queijo feta em pedaços. Misture tudo e tempere com azeite, pimenta-do-reino, molho de pimenta, hortelã e dill picados, juntamente com o suco do limão siciliano. Por último, acrescente a melancia cortada em cubinhos. Em seguida, é só servir e se deliciar!

