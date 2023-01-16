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Sirva gelada

Confira receita de macarronese ensinada por Ana Maria Braga

A apresentadora deixou muita gente com água na boca ao mostrar como o prato é fácil de fazer e tem uma refrescância que combina com o verão
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 15:28

Macarronese, receita de Ana Maria Braga
A macarronese da Ana é feita com penne e molho verde de hortelã Crédito: Anamariabraga.globo.com
A receita de macarronese de Ana Maria Braga leva um molho verde de hortelã delicioso e refrescante que combina demais com os dias quentes de verão. 
Então, aproveite as dicas de preparo dadas pela apresentadora no programa "Mais Você" desta segunda (16) e faça dessa delícia uma refeição fresquinha em pleno calorão.
E saiba que essa macarronese diferente é digna de muitos elogios!   

MACARRONESE DIFERENTE, por Ana Maria Braga

INGREDIENTES:
  • 1 ovo cozido
  • 100g de creme de leite de caixinha
  • 1/3 de xícara (chá) de folhas de hortelã
  • 250g de penne cozido "al dente" (ou outra massa curta)
  • 50g de ervilha em conserva escorrida (ou fresca)
  • 50g de azeitonas verdes sem caroço cortadas em 4 partes
  • 50g de azeitonas pretas sem caroço cortadas em 4 partes
  • 50g de pimentão vermelho cortado em cubinhos bem pequenos
  • 1 lata de atum sólido em conserva de óleo escorrido e em pedaços
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. No liquidificador, coloque um ovo cozido, 100g de creme de leite de caixinha, 1/3 de xícara (chá) de folhas de hortelã e bata durante 1 minuto.
  2. Transfira o creme para uma tigela, adicione o penne cozido "al dente", a ervilha em conserva escorrida, as azeitonas, o pimentão vermelho e o atum. Misture bem.
  3. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída a gosto e reserve na geladeira por uma hora. Sirva a macarronese gelada.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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