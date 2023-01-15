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Douradinha

Como fazer panqueca de mandioca com camarão e creme de ricota

Receita, que rende em média seis porções, ganha um toque defumado de queijo provolone e vai para a frigideira com manteiga
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 15 de Janeiro de 2023 às 06:00

Panqueca de mandioca com camarão
Receita de panqueca rende seis porções Crédito: Tirolez/Divulgação
Panqueca é uma receita curinga para qualquer refeição do dia, seja no café da manhã, no almoço ou no jantar. Mas a preparação original, feita com ovos e trigo, dá lugar a uma opção sem glúten na dica de HZ. 
Seu ingrediente principal é a mandioca, ralada crua. Acrescida de ovos e queijo provolone, a panqueca fica douradinha na frigideira.
Se você gosta de frutos do mar, adicione camarõezinhos grelhados e finalize com creme de ricota. Fica uma delícia!  

PANQUECA DE MANDIOCA COM CAMARÃO

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • 500g de mandioca crua ralada
  • 2 ovos
  • 2 colheres (chá) de sal
  • 50g de queijo provolone ralado
  • 1 colher (sopa) de manteiga sem sal
  • 1 cebola pequena ralada
  • 250g de camarão médio limpo
  • 1 embalagem de creme de ricota 
  • 1 colher (chá) de dill
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, coloque a mandioca ralada, os ovos, uma colher (chá) de sal, o queijo provolone e misture bem.
  2. Em uma frigideira untada, aqueça a manteiga e espalhe pequenas porções de massa (com cerca de 9 cm de diâmetro) e achate-as com a espátula.
  3. Tampe e frite em fogo baixo, deixando dourar dos dois lados (cerca de 10 minutos).
  4. Repita a operação até terminar a massa. Reserve. 
  5. Na mesma frigideira, refogue a cebola, junte os camarões e frite por cinco minutos.
  6. Acrescente o creme de ricota, o dill e o sal restante. Sirva com as panquecas.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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