Como fazer panqueca de mandioca com camarão e creme de ricota

Panqueca é uma receita curinga para qualquer refeição do dia, seja no café da manhã, no almoço ou no jantar. Mas a preparação original, feita com ovos e trigo, dá lugar a uma opção sem glúten na dica de HZ.
Seu ingrediente principal é a mandioca, ralada crua. Acrescida de ovos e queijo provolone, a panqueca fica douradinha na frigideira.
Se você gosta de frutos do mar, adicione camarõezinhos grelhados e finalize com creme de ricota. Fica uma delícia!
PANQUECA DE MANDIOCA COM CAMARÃO
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: médio
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 500g de mandioca crua ralada
- 2 ovos
- 2 colheres (chá) de sal
- 50g de queijo provolone ralado
- 1 colher (sopa) de manteiga sem sal
- 1 cebola pequena ralada
- 250g de camarão médio limpo
- 1 embalagem de creme de ricota
- 1 colher (chá) de dill
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, coloque a mandioca ralada, os ovos, uma colher (chá) de sal, o queijo provolone e misture bem.
- Em uma frigideira untada, aqueça a manteiga e espalhe pequenas porções de massa (com cerca de 9 cm de diâmetro) e achate-as com a espátula.
- Tampe e frite em fogo baixo, deixando dourar dos dois lados (cerca de 10 minutos).
- Repita a operação até terminar a massa. Reserve.
- Na mesma frigideira, refogue a cebola, junte os camarões e frite por cinco minutos.
- Acrescente o creme de ricota, o dill e o sal restante. Sirva com as panquecas.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.