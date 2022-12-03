Como fazer tempura de anéis de cebola com bacon para petiscar

A receita tempura de anéis de cebola com bacon traz influências de ao menos dois países que tem a culinária marcante: Portugal e Japão.

Embora muita gente pense que o tempura seja uma invenção japonesa, sua origem é, na verdade, portuguesa. A palavra vem do latim tempora, advinda da expressão ad tempora cuaresme, em uma referência aos tempos de jejum praticados na Quaresma, quando não se podia comer carne.

O tempura tornou-se um prato clássico da culinária portuguesa e foi exportado para o Japão, que o popularizou.

Sirva o tempura de cebola com molhos ou carnes Crédito: Saudali/Divulgação

A receita consiste em pedaços fritos de vegetais ou mariscos empanados com farinha de trigo ou panko e fritos em óleo bem quente, de dois a três minutos.

O resultado é uma casquinha mais sequinha e saborosa, enquanto o interior fica macio.

O tempura de anéis de cebola com bacon é ótimo como tira-gosto, e vai bem com molhos ou carnes. Também pode ser oferecido no lanche ou como complemento de refeições.

TEMPURA DE ANÉIS DE CEBOLA COM BACON

INGREDIENTES:

100g de bacon em cubos



2 cebolas grandes



2 colheres (sopa) de amido de milho



2 colheres (sopa) de farinha de trigo



½ copo de leite gelado



1 colher (sopa) de tempero de alho



1 colher (sopa) de fermento químico



Sal e pimenta-do-reino a gosto



MODO DE PREPARO:

Fatie a cebola em rodelas com espessura média de 1 cm cada uma e separe os anéis. Reserve. Triture os cubos de bacon para facilitar a aderência da massa aos anéis de cebola. Misture o bacon triturado, o tempero de alho, o amido de milho e a farinha de trigo. Coloque também pimenta-do-reino e sal a gosto. Na massa de bacon, acrescente o leite gelado e misture. Depois, acrescente o fermento químico e misture bem.

Coloque o óleo para aquecer em fogo médio ou alto.

Passe os anéis de cebola na massa de bacon, uma a uma, e frite em óleo bem quente. Frite uma rodela por vez, ou poucas unidades, para que não grudem umas nas outras.



Para acertar a temperatura do óleo, uma dica: jogue um palito de fósforo na panela e, quando ele acender, o óleo estará pronto para a fritura.