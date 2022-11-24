Petiscos para os dias de jogos: dicas vão de pipoca a sanduíche

Coloque no fundo de uma travessa um maracujá azedo com as sementes. Então, arrume por cima rodelas de banana-nanica (fica mais gostoso e contém mais triptofano, o que ajuda a diminuir a ansiedade) e pingue um pouco de suco de limão para não escurecer. Cubra com uma musse de maracujá (misture no liquidificador uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e meio copo pequeno de suco de maracujá concentrado). Por fim, decore com folhas de hortelã e não abuse da porção, ok? Além disso, você também pode montar em tacinhas.