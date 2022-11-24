Petiscos para os dias de jogos: dicas vão de pipoca a sanduíche

Vai torcer pela Seleção Brasileira e reunir amigos para ver os jogos da Copa? Então, surpreenda a todos com petiscos bem diferentes e saborosos que vão deixar a torcida ainda mais animada.
Como a maioria dos jogos do Brasil serão exibidos na parte da tarde, listamos abaixo algumas sugestões de lanchinhos práticos para beliscar. Tudo fácil de fazer, para que ninguém precise desgrudar os olhos da TV.
Além dessas dicas, confira aqui petiscos inspirados nos países da Copa do Mundo.
Petiscos leves para os dias de jogos
PIPOCA SEM ÓLEO NO MICRO-ONDAS
- É só colocar os grãos de milho em um saco de pão, fechar bem (enrolando-o) e estourar no micro-ondas por três minutos. Ou acompanhe o barulho do estouro e regule o tempo de acordo com o seu aparelho. Ajuste o sal. Assim, você economizará muitas calorias, pois cada colher de sopa de óleo contém 90. Você pode servir em saquinhos verdes e amarelos (compre em casas de festas).
PALITOS DE LEGUMES COM MOLHOS COLORIDOS
- Corte em palitos algumas cenouras (ou cenouras baby, mais prático ainda), pepinos e palmitos (cortar em quatro). Coloque em taças ou copos transparentes e decore com pimentas vermelhas e sal grosso por cima. Fica gostoso e levinho. Também pode ser usado nos dias antes do almoço, pois é um petisco de baixo valor calórico e ainda acalma. Afinal, quando mastigamos coisas crocantes, aliviamos a ansiedade!
- Para acompanhar os palitos, faça um molho verde, um branco e um amarelo.
- Molho Verde: misture duas colheres de sopa de maionese com duas colheres de sopa de iogurte natural. Bata no mix ou no liquidificador com um ramo de cheiro verde e duas azeitonas verdes picadinhas. Ajuste o sal.
- Molho Branco: misture duas colheres de sopa de maionese com duas colheres de sopa de iogurte natural e um dente de alho bem picadinho. Ajuste o sal se necessário.
- Molho amarelo: misture duas colheres de sopa de maionese com duas colheres de sopa de iogurte natural e uma pitada de cúrcuma (tempero um pouco picante, fácil de achar no supermercado).
BRUSCHETTAS
- Corte fatias de pão italiano. Então, coloque por cima um molho fresco: refogue três dentes de alho bem picadinhos no azeite e acrescente tomate picado sem sementes, folhas de manjericão. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Por fim, cubra com uma fatia de queijo muçarela de búfala ou um bom queijo de cabra.
SANDUÍCHES BRASILEIROS
- Recheio branco: refogue uma cebola picadinha e dois dentes de alho em um pouco de azeite. Depois, refogue também um peito de frango bem picadinho e tempere com sal. Depois de refogado, misture duas colheres de sopa de requeijão e palmito picado. Se gostar do recheio mais molhadinho, use um pouco de queijo cottage ou ricota.
- Recheio verde: misture ricota com cebolinha e duas colheres de sopa de maionese (bata no liquidificador). Tempere com sal e azeite.
- Recheio amarelo: faça um creme de milho (refogue meia cebola picadinha, coloque um copo de leite desnatado ou semidesnatado e uma colher de sopa cheia de maisena dissolvida em um pouco do leite). Misture uma lata de milho escorrido, ajuste o sal e bata no liquidificador.
- Montagem: coloque uma camada de pão (de forma, integral ou light), e então uma camada de creme branco, pão, uma camada de creme verde, pão e uma camada de creme amarelo para finalizar. Para servir, corte em triângulos e coloque em uma bandeja azul.
MANDALA DE FRUTAS SECAS
- Coloque em um prato bonito formando um desenho: damascos na periferia; nozes, macadâmia, ameixas-pretas, castanhas-do-pará (sempre formando um círculo) e no centro uva-passa branca. Fica bem bonito e saboroso.
SOBREMESA TROPICAL DE BANANA E MARACUJÁ COM MUSSE
- Coloque no fundo de uma travessa um maracujá azedo com as sementes. Então, arrume por cima rodelas de banana-nanica (fica mais gostoso e contém mais triptofano, o que ajuda a diminuir a ansiedade) e pingue um pouco de suco de limão para não escurecer. Cubra com uma musse de maracujá (misture no liquidificador uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e meio copo pequeno de suco de maracujá concentrado). Por fim, decore com folhas de hortelã e não abuse da porção, ok? Além disso, você também pode montar em tacinhas.
Amanda Regina é nutricionista funcional, personal diet e ampliada pela Antroposofia. Gosta muito de cozinhar! Atua em consultório e palestras, cuidando principalmente de saúde da mulher; emagrecimento trabalhando comportamentos alimentares, transição para o vegetarianismo ou veganismo e ajudando a estabelecer uma relação saudável e prazerosa com a comida! Contato: [email protected].