Locais do ES para ver a Copa do Catar oferecem de shows nacionais a promoções Crédito: Monique Jannut/Divulgação/Tá na Mente

A Copa do Mundo já começou e a Seleção Brasileira faz sua estreia nesta quinta-feira (24). Prontos para receber os torcedores capixabas, diversos estabelecimentos da Grande Vitória, no Espírito Santo, prepararam o meio de campo e já deixaram a cerveja gelada para agitar a torcida rumo ao hexa. Para ajudar você na busca do melhor espaço, HZ traz um resumão de onde assistir ao jogo e o que vai encontrar nos locais: a começar pelas atrações. Sim, teremos shows nacionais curtir nos jogos do Brasil.

Chrigor e Bokaloka para animar a torcida nesta estreia. Outras atrações estão garantidas durante os outros jogos da Copa, como Tiee, Xande de Pilares, Bom Gosto e mais. Abaixo você confere o serviço do show desta quinta (24) e, E para abrir a lista de convocados, o Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória, trazpara animar a torcida nesta estreia. Outras atrações estão garantidas durante os outros jogos da Copa, comoe mais. Abaixo você confere o serviço do show desta quinta (24) e, neste link, você confere uma lista dos dias e locais das apresentações para curtir o torneio com um showzão.

COPA EMBRAZADO

Quando: 24/ 11 (quinta-feira) a partir das 13h

24/ 11 (quinta-feira) a partir das 13h Transmissão ao vivo do jogo entre Brasil x Sérvia

Atrações: Chrigor, Bokaloka , DJ Luuh, Samba Junior e Sambadm.

, DJ Luuh, Samba Junior e Sambadm. Endereço: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória

R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória Ingressos: R$ 60 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket

Vale lembrar que, se você for para a Praia do Canto, algumas vias estarão interditadas. Segundo a Prefeitura de Vitória, a rua João da Cruz, no trecho entre a avenida Saturnino de Brito até a rua Aleixo Netto; a rua Joaquim Lírio, trecho entre a rua Afonso Claúdio até a rua João da Cruz; e toda a rua Selimo Vieira Gomes estarão totalmente interditadas três horas antes das partidas da Seleção Brasileira na primeira fase da Copa do Mundo.

PROMOÇÕES PARA CURTIR

Além das diversas atrações musicais nas casas de show, os bares e restaurantes do Espírito Santo também preparam uma programação especial com direito a telão, música ao vivo e até promoções especiais. Por exemplo, o Canto 27, terá cerveja de brinde. Na compra de quatro cervejas (Budweiser, Eisenbahn ou Heineken) o cliente ganha uma quinta garrafa. Além disso, alguns drinques serão vendidos com desconto: caipirinha (R$ 15), Tropical Gin (R$ 20), gim tônica (R$ 15) e Drink do Brasil (vodca, gelo, suco de laranja e xarope francês/R$ 15). O Canto 27 é parceiro do Clube A Gazeta e oferece benefícios para assinantes.

Em Pedra Azul, o PA Food Park criou uma tabela progressiva de descontos para os dias dos jogos da Copa e para confraternizações de fim de ano. Quanto maior for o grupo de clientes, maior será o desconto na conta final. A tabela funciona assim: desconto de 10% para grupos de 15 a 19 pessoas sobre o que for consumido. De 20 a 25 pessoas, 15% de desconto. De 26 a 35 pessoas, a oferta é de 20% de desconto, fechando em 25% de desconto para grupos acima de 36 pessoas.

ARENAS GRATUITAS PARA A TURMA TODA

Agora para aqueles que curtem assistir aos jogos com a galera toda (amigos, parentes e quem mais chegar), a TV Gazeta preparou o 'role' ideal e totalmente de graça! A chamada 'Arena Torcida Capixaba', que vai acontecer na Serra, Cariacica e Vitória. Além da transmissão dos jogos da Copa do Mundo o evento terá programação musical, gastronomia e até escolas de samba.

Já deixamos a dica que na montada no Parque da Cidade, localizado entre os bairros Parque Residencial Laranjeiras e Valparaíso, terá até distribuição de pipoca, algodão doce e brindes. Todos os detalhes das três arenas você confere neste link aqui.