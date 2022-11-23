TV Gazeta vai transmitir jogos do Brasil em telões na Grande Vitória; veja onde

Torcedores do Brasil na Copa do Mundo: cuidado com a saúde Crédito: Shutterstock

A Seleção Brasileira de Futebol entra em campo nesta quinta-feira (24), às 16h, para fazer sua estreia na Copa do Mundo do Catar. Assim como milhares de brasileiros, muitos capixabas também estão ansiosos para assistir ao primeiro jogo do Brasil, que terá a Sérvia como adversária. E para vibrar ainda mais pelo nosso país, a TV Gazeta já entrou em campo e preparou alguns locais para transmitir os jogos na Grande Vitória com entrada gratuita.

Com o nome "Arena Torcida Capixaba", os torcedores podem escolher o melhor local para juntar a galera e torcer pela nossa seleção. Nesta quinta (24), o Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra, terá uma programação recheada com brincadeiras, distribuição de brindes, pipoca, algodão doce e interação com a equipe da rádio Litoral. O evento, que conta com a parceria da Prefeitura da Serra, começa a partir das 14h e terá muita música com DJ Diogo antes da abertura. Por enquanto, apenas o primeiro jogo do Brasil está confirmado neste local.

O outro ponto que a emissora afiliada da TV Globo no Espírito Santo vai transmitir os jogos é na Matrix Shows, em Cariacica. Lá, todos os três primeiros jogos da primeira fase estão confirmados para serem exibidos. Nesta quinta (24), os capixabas já podem começar a esquentar a torcida a partir das 13h, com show de pagode com Duduzinho, às 14h. A programação musical continua após a transmissão do jogo, que começa às 16h, com o grupo De Bem Com a Vida.

Com entrada gratuita, o evento também contará com muitas delícias do cardápio botequeiro capixaba e bebidas variadas para quem quiser assistir ao jogo no maior conforto. O consumo é por conta própria, ou seja, será cobrado à parte.

E falando em comodidade, a casa de shows irá transmitir o jogo do Brasil em um painel de 32 metros quadrados e resolução 4K, sendo o maior do Estado. As transmissões continuam na Matrix Shows nos dias 28 de novembro, no jogo da seleção brasileira contra a Suíça, às 13h, e no dia 2 de dezembro, contra Camarões, às 16h.

Ainda não há programação para os próximos jogos. Uma coisa é certa, se depender dos capixabas, não vai faltar animação na primeira fase da Copa do Mundo 2022.

ARENAS EM VITÓRIA

Os torcedores que quiserem vibrar nos jogos da Seleção Brasileira em Vitória também vão contar com uma estrutura especial. A Prefeitura da Capital anunciou, nesta sexta-feira (18), que serão montadas quatro arenas com telões para quem quiser ver os jogos do Brasil no Mundial. Entre elas, a estrutura da Praia de Camburi, que será localizada em frente ao Clube dos Oficiais, terá o apoio da TV Gazeta.



Com entrada gratuita, as quatro arenas ficarão em diferentes locais da capital. Além de Camburi, os capixabas poderão torcer pelo hexa na Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, na Praça Dom João Batista, em São Pedro, e na praça principal de Itararé. As estruturas serão montadas sempre que houver jogos da Seleção. Antes e depois das partidas, também haverá apresentações de artistas capixabas, além da presença de escolas de samba.



Segundo a prefeitura, os torcedores contarão nesses locais com estrutura de banheiros químicos, além do serviço de ambulantes. A segurança dos eventos será realizada por agentes de proteção comunitária e de trânsito.

VILA VELHA

Aproveitando a onda de transmissões nos municípios, HZ questionou à Prefeitura de Vila Velha se a cidade terá algum ponto para os canela-verde curtirem. O órgão informou que "ainda não há previsão de montagem de locais para exibição dos jogos da Copa do Mundo por parte da municipalidade".

Sobre os demais jogos na Serra, a prefeitura da cidade enviou nota dizendo que "ainda estuda a transmissão dos próximos jogos da primeira fase. Em caso de novos eventos, um cronograma será divulgado".

*Com informações de Nara Rozado e Erik Oakes

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