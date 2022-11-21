Copa do Mundo: veja dicas de maquiagens para torcer com estilo

MINIMALISTA
10 ITENS PARA FAZER A MAQUIAGEM
- Lápis delineador 'Saudade do que a gente já viveu', da Dailus. Tem acabamento matte, além de contar com alta pigmentação, longa duração, ser resistente à água e não borrar. Preço: R$ 21,90, à venda na Americanas (COMPRE AQUI)
- Batom Matte Faces, da Natura. Tem efeito opaco, FPS 10 e pode ser usado como blush. Preço: 17,90. Na cor vermelha, você encontra por R$ 15, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Sombra Matte Compacta Verde Intense by Manu Gavassi, de O Boticário. A sua textura macia é super fácil de espalhar, além de contar com o acabamento matte e de alta duração. Preço: R$ 37,90, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Sombras e Lápis Delineador Retrátil Larissa Manoela by Océane, na Fragrance Import. Tem alta durabilidade e super pigmentação, além de textura macia, que desliza suavemente, garantindo um traço uniforme. Preço: R$ 20, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Esmaltes Pronta pro Show, de Quem Disse Berenice? e Guaraná Antarctica. Têm textura cremosa e secagem rápida acompanhadas de um pincel preciso de 900 cerdas, características que facilitam a aplicação. Preço: R$ 10,90
- Esmalte Só no Pagodinho, da Colorama. Tem cor vibrante, longa duração e secagem rápida. Preço: R$ 7,75, na Americanas (COMPRE AQUI)
- Adereços para decoração de unhas Belliz. São ideais para a personalização das unhas naturais ou postiças. Possuem tamanhos, cores e formatos sortidos. Preço: R$ 8,99, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Delineador Líquido Color Trend, da Avon. Matte e metálico, contorna os olhos criando diferentes tipos de delineado com precisão. Sua fórmula promove cobertura total no traço além de não repuxar durante a aplicação. Preço: R$ 23,90, na Americanas (COMPRE AQUI)
- Esmalte Azul Cremoso Risqué + Iza Pesadão. É cremoso, de secagem rápida com ultra brilho, além de ter longa duração nas unhas. Preço: R$ 6,75. Na Amazon, você o encontra numa promoção de R$ 6,19 por R$ 2,99 (COMPRE AQUI)
- Lápis delineador em gel, da Mac. Delineador de olhos em gel à prova d'água e altamente pigmentado que dura mais de 24 horas nas pálpebras e 12 horas nas linhas d'água. Preço: R$ 169,00
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