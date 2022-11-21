Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Torcida pelo Brasil

Copa do Mundo: veja dicas de maquiagens para torcer com estilo

Para torcer pela seleção brasileira, vale apostar no delineado gráfico, no glitter e nas unhas coloridas
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 10:51

Coleção Quem Disse, Berenice? em parceria com Guaraná Antarctica.
As marcas de beleza apostam em coleções criadas para a Copa do Mundo Crédito: Divulgação / Quem Disse, Berenice?
Verde, amarelo e azul... Essas são as cores que prometem tomar conta das maquiagens nos próximos 28 dias, tempo que vai durar a Copa do Mundo do Catar, que começou neste domingo (20). E, se o espírito de torcedor está a todo vapor, a empolgação para brilhar também. Por isso, vale apostar em delineados, unhas coloridas e até num batom diferentão para torcer pela Seleção Brasileira, que entra em campo na quinta-feira (24). 
O delineado gráfico deve ser uma das apostas das torcedoras. O traço é estiloso e cheio de personalidade, quando feito com cores vibrantes. Caso ache muito complicado, a dica é usar uma fita adesiva para deixar o traço bem retinho. 
A maquiadora Ju Monteiro, do Werner, aposta no olho de gatinho. "É uma produção para quem gosta de brilho, o ponto de luz na parte interna dos olhos realça o olhar e é uma ótima opção de trazer destaque para esta região". Ela explica que é importante preparar a pele, hidratar, passar o protetor solar, além de corrigir as imperfeições com base e corretivo. "Feito este processo, é hora de desenhar o famoso gatinho nos olhos, com delineador (azul, verde ou amarelo). Para facilitar, use a fita adesiva, desta forma, as chances de acertar o desenho na primeira tentativa são maiores".
Para dar um up, passe cola de maquiagem na parte interna dos olhos, com os próprios dedos, depois, com um pincel, aplique purpurina dourada ou prateada por toda a região.

MINIMALISTA

Para as torcedoras minimalistas e que gostam de produções mais diferentes, vale apostar no verde e amarelo. "O delineador verde vai ser usado na base dos olhos, como um formato de gatinho que se estende para a pálpebra, e o de cor amarela, para um traço preciso na região superior da pálpebra, acompanhando o desenho da sobrancelha. Rimel, gloss e blush para arrematar a produção", diz a maquiadora Liliana Simões, do Werner Maison. 
As unhas também ganham cores. O verde, amarelo, azul e branco podem ser combinados com uma unha decorada ou com um glitter. Vale mesmo é usar a criatividade. E para te ajudar, algumas marcas lançam coleções especiais. A Dailus, por exemplo, traz a coleção 'Saudade do que a gente já viveu", com um trio de esmaltes e um trio de lápis delineador, inspirada na estética brasileira que está conquistando corações.
Já Quem Disse, Berenice? e a Guaraná Antarctica apresentam uma coleção inédita com lápis multifuncionais, pó iluminador e esmaltes. Tem ainda muitas outras opções de marcas. Basta escolher, apostar na make e se preparar a torcida. 

10 ITENS PARA FAZER A MAQUIAGEM

Produtos de maquiagem para Copa do Mundo
Uma seleção de produtos para arrasar na maquiagem Crédito: Divulgação
  1. Lápis delineador 'Saudade do que a gente já viveu', da Dailus. Tem acabamento matte, além de contar com alta pigmentação, longa duração, ser resistente à água e não borrar. Preço: R$ 21,90, à venda na Americanas (COMPRE AQUI)

  2. Batom Matte Faces, da Natura. Tem efeito opaco, FPS 10 e pode ser usado como blush. Preço: 17,90. Na cor vermelha, você encontra por R$ 15, na Amazon (COMPRE AQUI)

  3. Sombra Matte Compacta Verde Intense by Manu Gavassi, de O Boticário. A sua textura macia é super fácil de espalhar, além de contar com o acabamento matte e de alta duração. PreçoR$ 37,90, na Amazon (COMPRE AQUI)

  4. Sombras e Lápis Delineador Retrátil Larissa Manoela by Océane, na Fragrance Import. Tem alta durabilidade e super pigmentação, além de textura macia, que desliza suavemente, garantindo um traço uniforme. Preço: R$ 20, na Amazon (COMPRE AQUI)

  5. Esmaltes Pronta pro Show, de Quem Disse Berenice? e Guaraná Antarctica. Têm textura cremosa e secagem rápida acompanhadas de um pincel preciso de 900 cerdas, características que facilitam a aplicação. Preço: R$ 10,90

  6. Esmalte Só no Pagodinho, da Colorama. Tem cor vibrante, longa duração e secagem rápida. Preço: R$ 7,75, na Americanas (COMPRE AQUI)

  7. Adereços para decoração de unhas Belliz. São ideais para a personalização das unhas naturais ou postiças. Possuem tamanhos, cores e formatos sortidos. Preço: R$ 8,99, na Amazon (COMPRE AQUI) 

  8. Delineador Líquido Color Trend, da Avon. Matte e metálico, contorna os olhos criando diferentes tipos de delineado com precisão. Sua fórmula promove cobertura total no traço além de não repuxar durante a aplicação. Preço: R$ 23,90, na Americanas (COMPRE AQUI)

  9. Esmalte Azul Cremoso Risqué + Iza Pesadão. É cremoso, de secagem rápida com ultra brilho, além de ter longa duração nas unhas. Preço: R$ 6,75. Na Amazon, você o encontra numa promoção de R$ 6,19 por R$ 2,99 (COMPRE AQUI)

  10. Lápis delineador em gel, da Mac. Delineador de olhos em gel à prova d'água e altamente pigmentado que dura mais de 24 horas nas pálpebras e 12 horas nas linhas d'água. Preço: R$ 169,00

Caro leitor:

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável

Veja Também

Dicas de looks para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo Catar 2022

Lançamentos de beleza para a Copa do Mundo e coleção em parceria com Lexa

Copa do Mundo: 6 tendências nas unhas para torcer pelo Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Yamaha investe em ações voltadas à segurança no trânsito
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados