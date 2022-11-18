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Moda

Dicas de looks para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo Catar 2022

A copa do mundo está batendo na porta e já é possível sentir a energia desse período. Assim, selecionamos dicas para irmos juntos rumo ao hexa em grande estilo

Públicado em 

18 nov 2022 às 11:57
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Looks da Copa
Looks da Copa Crédito: Karla Furlan
Rumo ao hexa em grande estilo! A Copa do Mundo está batendo na porta e já é possível sentir a energia desse período. Muito mais que futebol, o torneio conecta as pessoas e fazem dos dias de jogos um momento pra lá de especial. Pensando nisso, separei algumas dicas de peças coringa e looks pra você arrasar nas reuniões de amigos para acompanhar as partidas. Confira abaixo.

T-SHIRTS DO BRASIL

Já estamos vendo por aí uma variedade enorme de opções das "amarelinhas", que agora também são azuis, verdes, coloridas, com paetês e tudo mais.
Por sinal, os croppeds estilizados estão vindo a todo vapor! Com eles, você pode usar jeans, branco, ou pode coordenar com uma das cores da bandeira. A brincadeira fica incrível.
Looks da Copa: t-shirts do Brasil
Looks da Copa: t-shirts do Brasil Crédito: Karla Furlan
Aproveite pra usar as dicas do nosso conteúdo sobre o tênis e use muito com essas produções pra assistir os jogos com os amigos, fazendo aquela bagunça boa!

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USE BRILHOS

Use brilhos sem medo! Aproveite aquela blusinha que não tenha muita informação, pra coordenar com muito glamour. Use e abuse dos shortinhos e saias de paetês. O contraste fica incrível e você pode também combinar com o tênis branco por aí. 
Looks da Copa: brilhos
Looks da Copa: brilhos Crédito: Karla Furlan
Essa é uma ótima opção pra curtir o jogo e já ficar para o happy hour. Vale, inclusive, somar com uma terceira peça. Aí, ninguém te segura!

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CORES DA BANDEIRA

Essa dica é superlegal para aproveitar as coisas que você já tem no armário ou para experimentar a coordenação de looks mais coloridos. Brinque com as produções: Verde + amarelo; Azul + verde; Branco + azul; Amarelo + branco; Azul + amarelo.
Looks da Copa: cores da bandeira
Looks da Copa: cores da bandeira Crédito: Karla Furlan
É uma ótima dica pra ficar super arrumada e dentro da tendência do BRAZILCORE.

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CAMISETAS COM PEÇAS LONGAS

Não é todo mundo que se sente à vontade de short. Então, estou aqui para te dizer que, misturar a sua camiseta com peças longas, resulta num look descolado.
Escolha saias longas, pantalonas ou até mesmo um vestido. Você pode usar a t-shirt por cima do vestido com um nozinho ajustando a cintura. Fica incrível!
Looks da Copa: peças longas
Looks da Copa: peças longas Crédito: Karla Furlan
Agora é só escolher a produção que mais combina com você e torcer muito pelo hexa. Sucesso nos looks e sorte para a nossa Seleção Brasileira.
Beijinhos e até a próxima!

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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