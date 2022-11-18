Dicas de looks para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo Catar 2022

Looks da Copa Crédito: Karla Furlan

Rumo ao hexa em grande estilo! A Copa do Mundo está batendo na porta e já é possível sentir a energia desse período. Muito mais que futebol, o torneio conecta as pessoas e fazem dos dias de jogos um momento pra lá de especial. Pensando nisso, separei algumas dicas de peças coringa e looks pra você arrasar nas reuniões de amigos para acompanhar as partidas. Confira abaixo.

T-SHIRTS DO BRASIL

Já estamos vendo por aí uma variedade enorme de opções das "amarelinhas", que agora também são azuis, verdes, coloridas, com paetês e tudo mais.

Por sinal, os croppeds estilizados estão vindo a todo vapor! Com eles, você pode usar jeans, branco, ou pode coordenar com uma das cores da bandeira. A brincadeira fica incrível.

Looks da Copa: t-shirts do Brasil Crédito: Karla Furlan

Aproveite pra usar as dicas do nosso conteúdo sobre o tênis e use muito com essas produções pra assistir os jogos com os amigos, fazendo aquela bagunça boa!

USE BRILHOS

Use brilhos sem medo! Aproveite aquela blusinha que não tenha muita informação, pra coordenar com muito glamour. Use e abuse dos shortinhos e saias de paetês. O contraste fica incrível e você pode também combinar com o tênis branco por aí.

Looks da Copa: brilhos Crédito: Karla Furlan

Essa é uma ótima opção pra curtir o jogo e já ficar para o happy hour. Vale, inclusive, somar com uma terceira peça. Aí, ninguém te segura!

CORES DA BANDEIRA

Essa dica é superlegal para aproveitar as coisas que você já tem no armário ou para experimentar a coordenação de looks mais coloridos. Brinque com as produções: Verde + amarelo; Azul + verde; Branco + azul; Amarelo + branco; Azul + amarelo.

Looks da Copa: cores da bandeira Crédito: Karla Furlan

É uma ótima dica pra ficar super arrumada e dentro da tendência do BRAZILCORE.

CAMISETAS COM PEÇAS LONGAS

Não é todo mundo que se sente à vontade de short. Então, estou aqui para te dizer que, misturar a sua camiseta com peças longas, resulta num look descolado.

Escolha saias longas, pantalonas ou até mesmo um vestido. Você pode usar a t-shirt por cima do vestido com um nozinho ajustando a cintura. Fica incrível!

Looks da Copa: peças longas Crédito: Karla Furlan

Agora é só escolher a produção que mais combina com você e torcer muito pelo hexa. Sucesso nos looks e sorte para a nossa Seleção Brasileira.