Copa do Mundo: 6 tendências nas unhas para torcer pelo Brasil

Unha do Brasil para a Copa do Mundo Crédito: Shutterstock

Faltando poucos dias para o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar, o clima de torcida começa a tomar conta das ruas e do vestuário. Tem gente que já separou o uniforme e o apito para torcer pelo hexa. Para entrar no clima, muitas mulheres já começaram a aderir as cores da bandeira nacional nas unhas para estarem a caráter da cabeça aos pés. Já até falamos dessa onda Brazilcore por aqui (entenda no vídeo abaixo).

E a moda está forte, pois já tem profissional tendo que repor o estoque de esmaltes em seus estabelecimentos. “Tive que renovar meus esmaltes verde e amarelo. A gente já tem que ir se preparando, porque corre o risco de depois a gente não ter onde comprar né?”, revela a nail desing Carla Gomes.

Além de Carla, conversamos com Monnalysa Peyneau, que disse que as agendas de novembro e dezembro estão quase lotadas. Ambas deixaram claro que a tendência é bem democrática: você pode ir do básico, pintando as unhas de uma única cor referente ao Brasil, até o mais ousado, com apliques, glitter e tudo o mais para fazer o diferencial.

“Glitter é uma ótima pedida porque né? A pessoa pode colocar ali uma roupinha mais básica e com uma unha mais com glitter com brilho já dá um destaque”, defende Monnalysa. Já Carla garante que sua clientela está indo no básico. “Essa eu acho que vai ser campeã! Eu tenho muita cliente que não gosta tanto assim das cores muito fortes, né?”.

Abaixo, elas ranquearam o que promete bombar nas unhas das brasileiras neste fim de ano de Copa do Mundo.

1 - APOSTE NO GLITTER

Não será apenas no corpo que o glitter será usado. Independente da cor escolhida dos brilhos, a aposta de Monnalysa Peyneau é que nas unhas, ele também seja um protagonista.

Unhas para a Copa do Mundo Crédito: Juliana Alves/Divulgação

2 - ADESIVOS E DESENHOS

Bandeiras, bolas, camisas… Todos esses elementos serão utilizados para dar vida à unha das clientes. Seja através de adesivos já prontos ou pela decoração manual das designers, esses elementos fazem parte do imaginário da Copa do Mundo e pode compor o look da copa.

3 - UNHAS MULTICOLORIDAS

Para as amantes de cores, essa é a escolha perfeita para a festa do Hexa. O verde, amarelo, azul e branco podem ser combinados com uma unha decorada ou com um glitter. A dica das profissionais é apostar no que combina com você!

4 - O BÁSICO TAMBÉM FUNCIONA

Não apenas cores, decorações e glitter farão parte dessa época. Para as amantes das unhas simples, isso também é possível. Essa é uma das apostas de Carla.

As unhas monocromáticas também podem ser usadas Crédito: Freepik

5 - Meio a meio vale também

Se você não quer pintar uma unha de cada cor ou manter todas numa cor só? Que tal misturar e mostrar que o verde e amarelo combinam? Seja na filha única, em degradê ou bem demarcada, o importante é mostrar que é brasileiro.

Unhas para a Copa do Mundo Crédito: Janete Bruneli/Divulgação

6 - Bandeira? Sim!!

Seja misturando as cores ou as tendências, a bandeira do Brasil não pode faltar. Dá uma olhada nas opções abaixo, que mostram que ela se destaca nomeio das produções.