De encontros a grupos de 'zap', capixabas fazem de tudo para completar o álbum da Copa

álbum de figurinhas da Copa do Mundo é ainda maior. Com o maior evento futebolístico do mundo se aproximando - marcado para novembro deste ano, no Catar - vários fãs do esporte já entraram no clima, inclusive no Espírito Santo. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo... A lista de jogadores da Copa do Mundo Fifa 2022 é enorme e a briga para ter cada um deles carimbado no famosoé ainda maior. Com o maior evento futebolístico do mundo se aproximando - marcado para novembro deste ano, no Catar - vários fãs do esporte já entraram no clima, inclusive no Espírito Santo.

O influenciador digital Felipe Neto disse durante uma live nas redes sociais que gastou mais de R$ 1 mil para completar o álbum em apenas uma noite. Mas claro, não é preciso tirar do bolso esse valor para conseguir terminar a coleção.

Mas para quem não tira a sorte grande ou a grana farta, é preciso ir atrás de formas para trocar as figurinhas repetidas. Na Grande Vitória, alguns locais são famosos entre os colecionadores, como por exemplo a banca do japonês, na Praia do Canto, em Vitória. Aos finais de semana, muitas crianças, jovens e até adultos se reúnem para negociar os “jogadores” entre eles.

A Banca do Japonês, na Praia do Canto, em Vitória, é um ponto famosos entre os jovens Crédito: TV Gazeta

Um desses amantes de álbum é o Pedro, de 14 anos, que vai atrás das figurinhas da Copa desde 2014. “Eu coleciono as figurinhas desde 2014. Se eu não tivesse dois anos em 2010, certamente teria colecionado mais um álbum (risos). É muito legal, fico sempre esperando para trocar as figurinhas na escola, nas bancas. Inclusive já tirei três figurinhas raras, até a do Messi eu tenho”, contou Pedro.

Figurinhas raras, como a que o Pedro ganhou, podem valer bastante dinheiro. Há quem venda esses “achados” por até R$ 9 mil - no caso da mais valiosa com o rosto do jogador brasileiro Neymar.

“É coisa de colecionador, né? Vai ter gente que vai pagar, outros vão achar um absurdo. Se tem gente vendendo é porque alguém está comprando. Acredito que essa questão de figurinhas raras veio dos jogos online, onde acontece bastante. Agora elas estão no mundo físico também, como a figurinha lendária no Neymar”, acredita o administrador Frederico Botelho, de 33 anos.

ATÉ O WHATSAPP ENTRA EM CAMPO

Outra alternativa para garantir a troca e completar o álbum são os grupos de WhatsApp, que promovem essa interação entre os colecionadores a fim de facilitar a troca de figurinhas. No Espírito Santo, tem grupo que chega a ter mais de 200 participantes. Lá, as pessoas informam as figurinhas repetidas e também vão atrás daquelas que estão precisando para completar o álbum.

Grupos de whatsapp também são uma alternativa para trocar as figurinhas do álbum da Copa do Mundo Crédito: Samyr Ferreira

Mas atenção, há regras nesses grupos e não é permitido, por exemplo, comercializar as figurinhas mais valiosas. A intenção é apenas realizar as trocas e garantir a diversão dos integrantes. Além disso, uma outra recomendação dos administradores desses grupos é em relação à troca presencial.

CUIDADOS NA TROCA ONLINE

Após a negociação online, é preciso realizar essa troca de forma física. Por isso é importante que esse encontro seja feito em locais públicos e seguros. O administrador Adriano Zucolotto é administrador de um famoso grupo de WhatsApp para trocas de figurinhas com capixabas e deu algumas dicas para os participantes não caírem em golpes ou comprometerem a própria segurança.

“Tecnologia hoje em dia vem para facilitar muita coisa, como a troca de figurinhas. Quando você está no modo analógico é preciso ficar buscando pessoa por pessoa, o que dificulta bastante. A gente só alerta em relação a troca presencial, porque ela pode cair em golpes, por exemplo. Assim, é bom priorizar essa troca em lugares públicos e com bastante movimento. Se for alguém menor de idade, é fundamental que vá acompanhado de um responsável”, garantiu Adriano.

ONDE TROCAR ?

HZ listou alguns locais famosos na Grande Vitória que realizam esses encontros focados na troca de figurinhas. Seja em locais físicos ou em grupos nas redes sociais, os capixabas só pensam em uma coisa: completar o álbum da copa. Por isso, confira abaixo os lugares onde a galera costuma trocar.