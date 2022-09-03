De encontros a grupos de 'zap', capixabas fazem de tudo para completar o álbum da Copa

Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo... A lista de jogadores da Copa do Mundo Fifa 2022 é enorme e a briga para ter cada um deles carimbado no famoso álbum de figurinhas da Copa do Mundo é ainda maior. Com o maior evento futebolístico do mundo se aproximando - marcado para novembro deste ano, no Catar - vários fãs do esporte já entraram no clima, inclusive no Espírito Santo.
Muitos capixabas estão ansiosos para completar o álbum da Copa gastando o mínimo possível. Cabe ressaltar que o álbum possui 670 figurinhas, sendo 50 especiais e 80 raras, e o valor do pacote com cinco figurinhas custa R$ 4. Assim, seria preciso gastar pelo menos R$ 536 para terminar de completar tudo, isso se você não repetir nenhuma imagem.
O influenciador digital Felipe Neto disse durante uma live nas redes sociais que gastou mais de R$ 1 mil para completar o álbum em apenas uma noite. Mas claro, não é preciso tirar do bolso esse valor para conseguir terminar a coleção.
Mas para quem não tira a sorte grande ou a grana farta, é preciso ir atrás de formas para trocar as figurinhas repetidas. Na Grande Vitória, alguns locais são famosos entre os colecionadores, como por exemplo a banca do japonês, na Praia do Canto, em Vitória. Aos finais de semana, muitas crianças, jovens e até adultos se reúnem para negociar os “jogadores” entre eles.
Um desses amantes de álbum é o Pedro, de 14 anos, que vai atrás das figurinhas da Copa desde 2014. “Eu coleciono as figurinhas desde 2014. Se eu não tivesse dois anos em 2010, certamente teria colecionado mais um álbum (risos). É muito legal, fico sempre esperando para trocar as figurinhas na escola, nas bancas. Inclusive já tirei três figurinhas raras, até a do Messi eu tenho”, contou Pedro.
Figurinhas raras, como a que o Pedro ganhou, podem valer bastante dinheiro. Há quem venda esses “achados” por até R$ 9 mil - no caso da mais valiosa com o rosto do jogador brasileiro Neymar.
“É coisa de colecionador, né? Vai ter gente que vai pagar, outros vão achar um absurdo. Se tem gente vendendo é porque alguém está comprando. Acredito que essa questão de figurinhas raras veio dos jogos online, onde acontece bastante. Agora elas estão no mundo físico também, como a figurinha lendária no Neymar”, acredita o administrador Frederico Botelho, de 33 anos.
ATÉ O WHATSAPP ENTRA EM CAMPO
Outra alternativa para garantir a troca e completar o álbum são os grupos de WhatsApp, que promovem essa interação entre os colecionadores a fim de facilitar a troca de figurinhas. No Espírito Santo, tem grupo que chega a ter mais de 200 participantes. Lá, as pessoas informam as figurinhas repetidas e também vão atrás daquelas que estão precisando para completar o álbum.
Mas atenção, há regras nesses grupos e não é permitido, por exemplo, comercializar as figurinhas mais valiosas. A intenção é apenas realizar as trocas e garantir a diversão dos integrantes. Além disso, uma outra recomendação dos administradores desses grupos é em relação à troca presencial.
CUIDADOS NA TROCA ONLINE
Após a negociação online, é preciso realizar essa troca de forma física. Por isso é importante que esse encontro seja feito em locais públicos e seguros. O administrador Adriano Zucolotto é administrador de um famoso grupo de WhatsApp para trocas de figurinhas com capixabas e deu algumas dicas para os participantes não caírem em golpes ou comprometerem a própria segurança.
“Tecnologia hoje em dia vem para facilitar muita coisa, como a troca de figurinhas. Quando você está no modo analógico é preciso ficar buscando pessoa por pessoa, o que dificulta bastante. A gente só alerta em relação a troca presencial, porque ela pode cair em golpes, por exemplo. Assim, é bom priorizar essa troca em lugares públicos e com bastante movimento. Se for alguém menor de idade, é fundamental que vá acompanhado de um responsável”, garantiu Adriano.
ONDE TROCAR ?
HZ listou alguns locais famosos na Grande Vitória que realizam esses encontros focados na troca de figurinhas. Seja em locais físicos ou em grupos nas redes sociais, os capixabas só pensam em uma coisa: completar o álbum da copa. Por isso, confira abaixo os lugares onde a galera costuma trocar.
- Banca do Japonês - Rua Aleixo Netto, 1054 - Loja 07 - Praia do Canto, Vitória (costuma ter um fluxo maior aos sábados e domingos)
- Banca Segunda Etapa - Av santa Leopoldina 2050 - Coqueiral Itaparica - Vila Velha
- Praça de Itapuã - do lado da padaria Peter Pão (geralmente os colecionadores se reúnem quase todas as noites, mas o movimento aumenta nos finais de semana)
- Praça Filogomiro Lanes (Pracinha da Flash Vídeo) - Jardim da Penha, Vitória
- Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Há um espaço montado localizado no piso L2 para as trocas. Horário: 11h, 15h e 19h
- Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória - A arena está localizada no 1º Piso, em frente à Camicado, e já está aberta, pronta para receber a galera. Aos sábados, às 11h, 15h e 19h, e aos domingos e feriados, às 15h e 17h
- Praça dos Ciclistas - Av Estudante José Júlio de Souza, próximo a rotatória. Há um stand montado todos os domingos a partir das 8h
- Gol Burger - Rua Quinze de Novembro, 603 - Praia da Costa, Vila Velha. Quando: terça-feira a partir das 18h e sábado a partir das 11h30
- GRUPOS DE WHATSAPP
- Álbum da Copa ES (clique aqui para entrar)
- Figurinhas Copa 2022 VV (clique aqui para entrar)