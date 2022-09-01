Saiba quanto custa para completar o Álbum de Figurinhas da Copa do Mundo

O valor unitário dos pacotes de figurinhas deste ano é R$ 4 Crédito: Shopping Ventura/Divulgação

Colecionar figurinhas da Copa do Mundo é uma verdadeira febre entre os apaixonados por futebol. Lançado em 1970, o álbum da copa tem se tornado um ‘ritual’ nos anos em que a competição ocorre. Para esse ano, a fabricante do álbum, Panini, trouxe algumas novidades, como versões raras e jogadores lendários.

No entanto, nem tudo são flores. O preço dos pacotes de figurinhas subiu em relação ao que era em 2018. Na ocasião, cada pacote com 5 unidades custava R$ 2. Em 2022 o preço dobrou: agora custa R$ 4. Com isso, surge a dúvida: quanto é preciso gastar para conseguir todas as figurinhas?

QUANTO CUSTA O ÁLBUM DA COPA? Bom, a edição desse ano possui um total de 670 espaços, sendo 50 especiais e 80 raros. Existem duas versões do álbum: a de capa cartão, que custa R$ 12, e a de capa dura, que custa R$ 44,90. Fizemos os cálculos com cada versão, no cenário ideal, em que nenhuma figurinha sairá repetida.

QUANTO CUSTA PARA COMPLETAR O ÁLBUM DA COPA? Valor com capa cartão: álbum - R$ 12 Pacote com 5 figurinhas - R$ 4 Total - 12 + (670/5) x 4 = R$ 548. Valor com capa dura: álbum - R$ 44,90 Pacote com 5 figurinhas - R$ 4 Total - 44,90 + (670/5) x 4 = R$ 580,90.

Esse é o cenário ideal, sem repetidas. Infelizmente é quase impossível isso acontecer. Então existem outras opções para conseguir todas as figurinhas

A primeira delas é a famosa troca. Em todos os anos de copa, vários colecionadores se reúnem para trocar as suas figurinhas repetidas. Existem os pontos de troca, onde eles se reúnem em dias específicos, e existem agora os grupos de WhatsApp, onde é possível combinar com a galera, sem precisar ir presencialmente nos pontos.

A segunda opção é comprar as figurinhas restantes. Nas bancas, na internet e nos pontos de troca, é possível comprar individualmente cada figurinhas. No site da Panini também é possível preencher um formulário, onde eles enviam os ‘cards’ solicitados. Os valores unitários desse ano ainda não foram divulgados.

Alguns especialistas afirmam que com cerca de R$ 900 em média, é possível conseguir completar o álbum, considerando que é necessário em algum momento comprar pacotes na intenção de conseguir mais repetidas, que serão trocadas.

CURIOSIDADES

Para esse ano, a Panini criou uma nova categoria de figurinhas, as chamadas ‘extras’. São 80 cromos dessa versão, divididos em quatro grupos: comum, bronze, prata e ouro. As categorias são referentes a raridade de cada uma.

Existem rumores de que algumas figurinhas são mais raras do que outras, dentro das 670 convencionais do álbum. Em entrevista para a Folha de São Paulo, a gerente de marketing da Panini Brasil, Carolina Motta, afirmou que esse ‘burburinho’ não procede. Segundo ela, seria necessário passar por um processo junto ao Ministério da Economia, via Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, porque adicionaria o elemento da sorte.