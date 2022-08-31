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Joia do Flamengo em 2022 é chamada de "novo Lucas Paquetá"

Meia do Rubro-Negro Carioca se destaca em partidas importantes e já foi exaltado por Dorival Júnior
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

31 ago 2022 às 14:22

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 14:22

Victor Hugo tem feito boas partidas pelo Rubro-Negro Carioca
Victor Hugo tem feito boas partidas pelo Rubro-Negro Carioca Crédito: Reprodução / Instagram @victorhg_10
Com 18 anos, Victor Hugo vem se destacando com boas atuações pelo Flamengo. Prova disso é a boa relação do jogador com a torcida e as constantes aparições em partidas decisivas do clube carioca.
De acordo com Marcos Motta, um dos principais advogados esportivos do mundo, na Europa Victor Hugo já é chamado de “novo Lucas Paquetá”.
Após a declaração de Motta no Twitter, os torcedores do Flamengo não deixaram de exaltar o jogador e fazer comparações com Paquetá, que foi recentemente vendido ao West Ham, na Inglaterra, sendo o seu terceiro clube na Europa. “O futebol dele lembra demais o do Paquetá, de fato, mas acho o Victor Hugo com potencial de ser mais completo”, escreveu um torcedor.
O próprio treinador do Flamengo já exaltou o jovem em declarações recentes. “O Victor Hugo tem uma maturidade interessante pela pouca idade. A evolução que ele tem é defensiva e ofensiva. Participa muito. Ele está encontrando essa forma de jogar com a necessidade. Tem sido interessante, vamos acompanhando, e estimulando para continuar o processo de evolução”, disse Dorival Júnior.
Quando ainda estava na base, o versátil Victor Hugo se destacou por sua força física e capacidade de atuar como volante e atacante. Atualmente, de acordo com o portal Transfer Markt, o passe do jogador gira em torno de 1,5 milhões de euros (cerca de R$ 7,8 milhões), mas recentemente, o clube carioca já se manifestou sobre a possibilidade de venda do jogador e disse que não pretende liberar o meia por menos de R$ 100 milhões.

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