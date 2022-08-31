Joia do Flamengo em 2022 é chamada de "novo Lucas Paquetá"

Victor Hugo tem feito boas partidas pelo Rubro-Negro Carioca Crédito: Reprodução / Instagram @victorhg_10

Com 18 anos, Victor Hugo vem se destacando com boas atuações pelo Flamengo. Prova disso é a boa relação do jogador com a torcida e as constantes aparições em partidas decisivas do clube carioca.

De acordo com Marcos Motta, um dos principais advogados esportivos do mundo, na Europa Victor Hugo já é chamado de “novo Lucas Paquetá”.

Aqui na Europa Victor Hugo já é chamado de o “novo Paquetá”. https://t.co/JPuycyLX3Y — ?????? ????? (@mottamarcos) August 30, 2022

Após a declaração de Motta no Twitter, os torcedores do Flamengo não deixaram de exaltar o jogador e fazer comparações com Paquetá, que foi recentemente vendido ao West Ham, na Inglaterra, sendo o seu terceiro clube na Europa. “O futebol dele lembra demais o do Paquetá, de fato, mas acho o Victor Hugo com potencial de ser mais completo”, escreveu um torcedor.

O próprio treinador do Flamengo já exaltou o jovem em declarações recentes. “O Victor Hugo tem uma maturidade interessante pela pouca idade. A evolução que ele tem é defensiva e ofensiva. Participa muito. Ele está encontrando essa forma de jogar com a necessidade. Tem sido interessante, vamos acompanhando, e estimulando para continuar o processo de evolução”, disse Dorival Júnior.