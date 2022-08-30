Confira onde assistir aos jogos de Flamengo e Palmeiras na Libertadores

TERÇA-FEIRA (30)
- Athletico-PR x Palmeiras (Arena da Baixada, Paraná)
Horário: 21h30
Onde assistir: SBT e Conmebol TV
QUARTA-FEIRA (31)
- Vélez Sarsfield x Flamengo (José Amalfitani, Argentina)
Horário: 21h30
Onde assistir: ESPN e Conmebol TV
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