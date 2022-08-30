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Semifinais

Confira onde assistir aos jogos de Flamengo e Palmeiras na Libertadores

A semifinal da competição continental tem o primeiro jogo de ida nesta terça-feira com um duelo entre brasileiros. Confira os horários, locais e transmissões das partidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2022 às 09:21

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 09:21

Estádio Centenário, no Uruguai, vai receber a final da Libertadores
A cobiçada taça da Libertadores Crédito: Reprodução Twitter @LibertadoresBR

TERÇA-FEIRA (30)

  • Athletico-PR x Palmeiras (Arena da Baixada, Paraná)
    Horário:     21h30
    Onde assistir: SBT e Conmebol TV

QUARTA-FEIRA (31)

  • Vélez Sarsfield x Flamengo (José Amalfitani, Argentina)
    Horário:     21h30
    Onde assistir: ESPN e Conmebol TV

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