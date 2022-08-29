Raio-x das seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar: Alemanha #1

Seleção da Alemanha Crédito: Instagram/Reprodução

A Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, que será publicada semanalmente até o início da competição, no dia 20 de Novembro.

Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor participação em copas. Hoje, iremos analisar a seleção da Alemanha.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

O treinador da Alemanha, Hansi Flick, costuma variar a formação de sua equipe. Nos jogos mais recentes, a disposição tática mais utilizada por ele foi o 4-2-3-1. No entanto, em algumas partidas, o comandante preferiu escalar o time no 3-4-3.

Provável escalação da Alemanha na Copa do Mundo Crédito: BuildLineup

ESTILO DE JOGO

Posse de bola, marcação e movimentação são as chaves do sucesso da seleção alemã. Na saída de bola, os dois volantes ajudam a equipe a se desvencilhar da marcação com maestria. Quando têm a bola, os alemães possuem boas alternativas para furar defesas fechadas, principalmente por conta das movimentações sem bola dos homens de ataque. Tudo isso aliado a uma marcação-pressão muito intensa, que os permite recuperar a bola rapidamente.

Ponto Forte: Capacidade de se desvencilhar da pressão. Os volantes Kimmich e Goretzka possuem grande qualidade técnica e conseguem ligar a defesa com o ataque em qualquer situação.

Ponto Fraco: Inexperiência do treinador. Hans-Flick é excelente e possui ideias de jogo interessantíssimas. No entanto, a pouca experiência do comandante, principalmente em seleções, pode ser um fator negativo para a Alemanha.

CAMPANHA ATÉ A COPA

As eliminatórias foram tranquilas para a Alemanha. O sorteio colocou os alemães no Grupo J, que contou com equipes como Macedônia do Norte, Romênia, Armênia, Islândia e Liechtenstein. Como esperado, os adversários não foram páreos e a seleção alemã terminou em primeiro lugar, com 27 pontos (apenas uma derrota) e garantiu vaga direta no Catar.

PRINCIPAL DESTAQUE

O destaque do time dispensa comentários. O goleiro Neuer, do Bayern de Munique, é uma das lendas do futebol e certamente está entre os melhores de todos os tempos na posição. Além de todo reflexo e agilidade, Neuer também possui um grande senso de posicionamento, que o permite jogar adiantado, quase como um Líbero, cobrindo a zaga e dificultando o adversário a explorar as costas da defesa. Sem contar com a qualidade para jogar com os pés que o credenciara facilmente a ser jogador de linha.

Goleiro Manuel Neuer foi eleito melhor goleiro do mundo em 2020 Crédito: Instagram/Reprodução

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPA DO MUNDO