Henrique Dourado é suspenso por um ano após trombada em árbitro chinês

O atacante Henrique Dourado, atualmente no futebol chinês, protagonizou uma situação inusitada no último domingo (21) durante partida entre Wuhan River e Henan Songshan.
Após voltar do ataque para ajudar o Songshan na defesa, o jogador trombou contra o árbitro Ning Ma e o derrubou no chão, na sequência, o atacante também caiu, se desculpou com o árbitro e a jogada seguiu. Inicialmente, o juiz demonstrou ter levado como lance normal de jogo, mas cerca de 20 segundos depois da queda, parou a partida e expulsou Dourado, que saiu indignado do gramado.
Após julgamento, a Federação Chinesa de Futebol anunciou que o atacante brasileiro foi punido com a suspensão de um ano e pagamento de multa de 200.000 yuanes (cerca de R$ 148 mil).
O futebol chinês é conhecido por sua organização e punições severas aos jogadores em casos de indisciplina. Em nota, a Federação disse esperar “que todas as partes possam se proteger em conjunto a ordem da competição de desenvolvimento do futebol.”