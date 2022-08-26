Henrique Dourado é suspenso por um ano após trombada em árbitro chinês

Além da suspensão, Henrique Dourado terá que pagar multa de R$ 148 mil Crédito: Reprodução / Instagram @henriquedourado9

O atacante Henrique Dourado, atualmente no futebol chinês, protagonizou uma situação inusitada no último domingo (21) durante partida entre Wuhan River e Henan Songshan.

Após voltar do ataque para ajudar o Songshan na defesa, o jogador trombou contra o árbitro Ning Ma e o derrubou no chão, na sequência, o atacante também caiu, se desculpou com o árbitro e a jogada seguiu. Inicialmente, o juiz demonstrou ter levado como lance normal de jogo, mas cerca de 20 segundos depois da queda, parou a partida e expulsou Dourado, que saiu indignado do gramado.

While Henan SSLM were 2:0 down just after 10 minutes, Henrique Dourado appeared to deliberately bump Ma Ning, after a verbal dispute between the two. The Brazilian striker was then sent off. However, the 10-men Henan SSLM pulled to back to gain a 2:2 draw against Wuhan Yangtze. pic.twitter.com/vM40NYdbqy — China Sports Vision 2050 (@CSV2050) August 21, 2022

Após julgamento, a Federação Chinesa de Futebol anunciou que o atacante brasileiro foi punido com a suspensão de um ano e pagamento de multa de 200.000 yuanes (cerca de R$ 148 mil).