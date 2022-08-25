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Vazamento de fotos

Viúva de Kobe Bryant será indenizada em US$ 16 milhões em processo contra policiais

Vanessa Bryant processou o condado de Los Angeles após policiais fotografarem o corpo de Kobe e da filha Gianna, mortos em acidente de helicóptero
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 ago 2022 às 09:39

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 09:39

Vanessa e Kobe Bryant
Vanessa e Kobe Bryant Crédito: Reprodução / Instagram
Viúva de Kobe Bryant, a empresária Vanessa Bryant ganhou o processo que movia contra o condado de Los Angeles, Estados Unidos, pelas fotos tiradas do acidente que matou o ex-jogador de basquete. Ela vai receber US$ 16 milhões, cerca de R$ 81 milhões.
Segundo o site TMZ, um júri aceitou os argumentos de Vanessa e de Chris Chester, amigo da família que perdeu a filha e esposa na queda de helicóptero. Os dois alegaram que têm medo que essas fotos venham a público um dia, e que era inadmissível que funcionários públicos e agentes da lei tivessem tomado tal atitude. Vanessa, de acordo com o veículo, chorou ao ouvir o veredito.
Agentes do escritório do xerife, bem como bombeiros enviados ao local do acidente em janeiro de 2020, tiraram fotos do local, incluindo dos restos mutilados de Kobe Bryant e de sua filha de 13 anos, Gianna, também morta no acidente. No total, nove pessoas morreram na tragédia.
O julgamento civil em Los Angeles expôs como alguns membros das equipes dos primeiros socorristas mostraram fotos dos mortos, especialmente do ex-jogador dos Los Angeles Lakers, para pessoas não relacionadas ao caso. Em sua defesa, o condado da cidade americanas argumentou que as imagens nunca foram divulgadas e que seus funcionários de alto escalão se apressaram para excluí-las dos dispositivos eletrônicos dos agentes.

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