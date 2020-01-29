Kobe e esposa tinham acordo para que nunca voassem juntos, diz revista

Kobe Bryant e a esposa não viajavam juntos justamente por se preocuparem com uma eventual tragédia maior Crédito: Arquivo pessoal

Kobe e a esposa Vanessa, mãe das quatro filhas do casal, tinham um acordo para que os dois nunca voasse em um mesmo helicóptero. O astro usava a aeronave diariamente e a decisão pode representar uma preocupação de evitar uma tragédia maior em caso de acidente. A informação é da revista People'.

"Ele e Vanessa tinham um acordo que (estabelecia que) eles nunca voariam no mesmo helicóptero juntos", revelou uma fonte anônima em entrevista a revista.

Kobe, que morreu no domingo, após sofrer um acidente aéreo em Calabasas, na Califórnia, contou, em entrevista em 2018, que sempre optou por voar para evitar o trânsito da cidade.