Kobe e esposa tinham acordo para que nunca voassem juntos, diz revista

Kobe e a esposa Vanessa, mãe das quatro filhas do casal, tinham um acordo para que os dois nunca voasse em um mesmo helicóptero. O astro usava a aeronave diariamente e a decisão pode representar uma preocupação de evitar uma tragédia maior em caso de acidente. A informação é da revista People'.
"Ele e Vanessa tinham um acordo que (estabelecia que) eles nunca voariam no mesmo helicóptero juntos", revelou uma fonte anônima em entrevista a revista.
Kobe, que morreu no domingo, após sofrer um acidente aéreo em Calabasas, na Califórnia, contou, em entrevista em 2018, que sempre optou por voar para evitar o trânsito da cidade.
"Você não vê seus filhos, então, todas as chances de vê-los e passar um tempo com eles, mesmo que sejam 20 minutos, eu quero", contou Kobe Bryant, em entrevista a Alex Rodriguez e Barstool Sports' Big Cat, do programa The Corp, em dezembro de 2018.