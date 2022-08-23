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Bola vai subir!

Seleção de basquete divulga lista de convocados para duelo nas Eliminatórias

Com o capixaba Didi Louzada na lista, a seleção masculina se prepara para o duelo contra Porto Rico, jogando na casa dos adversários
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 ago 2022 às 10:10

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 10:10

Seleção se preparou em Pinheiros, São Paulo e embarca nesta segunda para Porto Rico
Seleção se preparou em Pinheiros, São Paulo e embarca nesta segunda para Porto Rico Crédito: Reprodução / Twitter @basquetebrasil
A Seleção Brasileira masculina de basquete embarca com 13 jogadores nesta segunda-feira (22) para San Juan (Porto Rico), onde enfrentará a equipe da casa no primeiro duelo da segunda fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. O embate será na quinta-feira (25), às 21h (horário de Brasília).
Da lista de 13 atletas convocados hoje (22) por Gutavo De Conti, técnico da seleção, 12 serão relacionados para o embate contra os portorriquenhos. A relação de selecionados pode mudar para os demais jogos das Eliminatórias e também para a AmeriCup (a Copa América do basquete), que ocorrerá em Recife e Brasilia. A estreia da seleção na AmeriCup será contra o Canadá, em 2 de setembro.
O Brasil está no Grupo F das Eliminatórias, junto com Estados Unidos, Uruguai e Colômbia. Os brasileiros dividem a liderança da chave com os norte-americanos, com cinco vitórias e uma derrota (resultados conquistados na primeira fase).
O formato do torneio estabelece partidas dentro e fora de casa. Na próxima segunda (29), às 19h30, o Brasil enfrenta o México em Jaraguá do Sul (SC), pela segunda e última partida da quarta janela das Eliminatórias. Em fevereiro do ano que vem será aberta a última janela das Eliminatórias. Irão à Copa do Mundo os três melhores do Grupo F e também o melhor quarto colocado em comparação com o Grupo E (Canadá, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Panamá e Bahamas).
O Mundial reunirá 32 equipes, de 25 de agosto e 10 de setembro do ano que vem, em três sedes: Japão, Filipinas e Indonésia.

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