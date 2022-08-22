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Futuro do basquete

Guilherme Giovannoni elogia Didi e alerta sobre renovação da seleção

Tricampeão do NBB esteve em Vitória no NBA Júnior Day e comentou sobre o momento do Brasil e falou sobre o atleta capixaba
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

22 ago 2022 às 18:56

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 18:56

Guilherme Giovannoni participou da clínica da NBA em Vitória
Guilherme Giovannoni participou da clínica da NBA em Vitória Crédito: Matheus Vidal
No último final de semana, Vitória recebeu o NBA Júnior Day, um evento da NBA Brasil para fomentar a prática de esportes entre os jovens. Foram dois dias de atividades e cerca de 500 jovens, que participaram de atividades como competição de arremesso e desafio de habilidades. O evento contou com a presença ilustre de Helen Luz, campeã mundial em 1994 e medalhista olímpica com a seleção brasileira, e Guilherme Giovannoni, tricampeão do Novo Basquete Brasil (NBB) e ex-atleta da seleção.
Um dos fatores que contribuiu para a vinda da clínica para Vitória, foi a parceria com o Instituto Anderson Varejão. O ex-atleta ajuda e incentiva a prática do basquete para as crianças capixabas, que se espelham nele para seguir carreira. Outro nome capixaba importante no esporte é Didi Louzada. O Ala de 23 anos é um dos brasileiros que buscam seu espaço na NBA, após se destacar em Franca, no basquete brasileiro.
Vivendo uma era de transição, a seleção necessita de nomes para assumir esse protagonismo durante o processo. Para Giovannoni, Didi tem capacidade para ser esse líder. “Ele está começando a carreira, tentando buscar seu espaço na NBA e na seleção. Se ele tiver personalidade, pode assumir sem dúvida alguma esse papel”.
Didi Louzada, ala do Portland Trail Blazers, é o segundo capixaba a atuar na NBA
Didi Louzada, ala do Portland Trail Blazers, é o segundo capixaba a atuar na NBA Crédito: Comunicação/Darwin

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Ainda sobre a seleção, o ex-atleta elogiou o fato de termos um treinador brasileiro a frente da equipe. “O Gustavinho é o cara certo para estar à frente da seleção. Tivemos um período com treinadores estrangeiros que foi importante, mas acho que passamos da hora de ter um brasileiro no comando. Temos que ter paciência, ele trabalha a longo prazo”.
A seleção brasileira vive uma fase de entressafra, após viver um de seus melhores momentos com Alex, Marcelinho, Varejão e outros. Giovannoni alerta que o processo não pode ser apressado e tem que ser feito desde a base.
“Temos que ter paciência. Estamos em um período de transição, já temos jogadores mais experimentados que para mim, na época, eram jovens, mas não podemos julgar o nível deles por conta de um resultado ruim. O nível do basquete internacional é muito grande”, afirmou.

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