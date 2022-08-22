NBA avalia evento em Vitória de forma positiva: "ótimo resultado"

NBA Júnior Day contou com a presença de grandes nomes do basquete nacional Crédito: Matheus Vidal

O NBA Júnior Day chegou ao fim. O último dia do evento ocorreu neste domingo (21), no ginásio Tancredão, em Vitória, e contou com muitas atrações. Além das conhecidas ilhas de videogame, estações de arremesso e camisas oficiais, os estudantes participaram de competições dentro das quadras.

Jogos como desafio de habilidades e competição de arremessos marcaram o segundo dia do evento. Ainda houveram apresentações de enterradas com especialistas, que deixaram os participantes em êxtase. O encerramento contou com a presença de Helen Luz e Guilherme Giovannoni.

Para a organização, a vinda para Vitória tem ligação com Anderson Varejão, ídolo do basquete nacional e natural da cidade. O diretor de operações da NBA Brasil, Daniel Soares, avaliou como ótimo o resultado do final de semana. “Conseguimos ver essas crianças se divertindo, tendo a oportunidade de conhecer mais o esporte e passar por experiências de jogadores profissionais. Muito bom ver a resposta imediata nos rostos deles.”

Segundo Daniel, a iniciativa de trazer o NBA Júnior Day para Vitória foi da organização do evento. “Vitória tem muito a ver com a gente (NBA Brasil), fizemos um evento aqui em 2014. O fato de termos uma parceria com o Instituto Anderson Varejão fez todo sentido para esse primeiro evento presencial”.