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NBA avalia evento em Vitória de forma positiva: "ótimo resultado"

NBA Júnior Day aconteceu neste fim de semana no Tancredão, em Vitória e contou com desafios de habilidade, competições de arremesso e apresentações de enterradas
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

22 ago 2022 às 08:00

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 08:00

NBA Júnior Day contou com a presença de grandes nomes do basquete nacional
NBA Júnior Day contou com a presença de grandes nomes do basquete nacional Crédito: Matheus Vidal
O NBA Júnior Day chegou ao fim. O último dia do evento ocorreu neste domingo (21), no ginásio Tancredão, em Vitória, e contou com muitas atrações. Além das conhecidas ilhas de videogame, estações de arremesso e camisas oficiais, os estudantes participaram de competições dentro das quadras.
Jogos como desafio de habilidades e competição de arremessos marcaram o segundo dia do evento. Ainda houveram apresentações de enterradas com especialistas, que deixaram os participantes em êxtase. O encerramento contou com a presença de Helen Luz e Guilherme Giovannoni.
Para a organização, a vinda para Vitória tem ligação com Anderson Varejão, ídolo do basquete nacional e natural da cidade. O diretor de operações da NBA Brasil, Daniel Soares, avaliou como ótimo o resultado do final de semana. “Conseguimos ver essas crianças se divertindo, tendo a oportunidade de conhecer mais o esporte e passar por experiências de jogadores profissionais. Muito bom ver a resposta imediata nos rostos deles.”
Segundo Daniel, a iniciativa de trazer o NBA Júnior Day para Vitória foi da organização do evento. “Vitória tem muito a ver com a gente (NBA Brasil), fizemos um evento aqui em 2014. O fato de termos uma parceria com o Instituto Anderson Varejão fez todo sentido para esse primeiro evento presencial”.
O ídolo Guilherme Giovannoni elogiou a organização e afirmou que o objetivo foi cumprido. “Gostei muito. Um evento da NBA sempre é muito organizado e com boa estrutura, e para a garotada o objetivo é fazer com que eles se apaixonem pelo esporte, acho que isso tem sido cumprido. Acho isso importante, ter essa interação com a gente, com o pessoal das enterradas, poder passar essa experiência para eles que com certeza eles vão levar para o resto da vida”.

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