NBA avalia evento em Vitória de forma positiva: "ótimo resultado"

O NBA Júnior Day chegou ao fim. O último dia do evento ocorreu neste domingo (21), no ginásio Tancredão, em Vitória, e contou com muitas atrações. Além das conhecidas ilhas de videogame, estações de arremesso e camisas oficiais, os estudantes participaram de competições dentro das quadras.
Jogos como desafio de habilidades e competição de arremessos marcaram o segundo dia do evento. Ainda houveram apresentações de enterradas com especialistas, que deixaram os participantes em êxtase. O encerramento contou com a presença de Helen Luz e Guilherme Giovannoni.
Para a organização, a vinda para Vitória tem ligação com Anderson Varejão, ídolo do basquete nacional e natural da cidade. O diretor de operações da NBA Brasil, Daniel Soares, avaliou como ótimo o resultado do final de semana. “Conseguimos ver essas crianças se divertindo, tendo a oportunidade de conhecer mais o esporte e passar por experiências de jogadores profissionais. Muito bom ver a resposta imediata nos rostos deles.”
Segundo Daniel, a iniciativa de trazer o NBA Júnior Day para Vitória foi da organização do evento. “Vitória tem muito a ver com a gente (NBA Brasil), fizemos um evento aqui em 2014. O fato de termos uma parceria com o Instituto Anderson Varejão fez todo sentido para esse primeiro evento presencial”.
O ídolo Guilherme Giovannoni elogiou a organização e afirmou que o objetivo foi cumprido. “Gostei muito. Um evento da NBA sempre é muito organizado e com boa estrutura, e para a garotada o objetivo é fazer com que eles se apaixonem pelo esporte, acho que isso tem sido cumprido. Acho isso importante, ter essa interação com a gente, com o pessoal das enterradas, poder passar essa experiência para eles que com certeza eles vão levar para o resto da vida”.