Clínica de basquete jr. NBA Day agita Ginásio do Tancredão em Vitória

Evento reúne cerca de 500 jovens no Ginásio do Tancredão, em Vitória Crédito: João Barbosa

Começou em Vitória , neste sábado (20), a clínica de basquete jr. NBA Day, evento promovido pela maior Liga de Basquete do mundo. O Ginásio do Tancredão, em Mário Cypreste , recebe cerca de 500 crianças e adolescentes para o evento que promove as principais atividades do dia a dia da NBA.

Com experiências ligadas ao modo de treinamento dos atletas da NBA, os jovens capixabas ainda contam com a presença de Helen Luz e Guilherme Giovannoni, grandes nomes do basquete nacional.

Helen Luz, campeã mundial em 1994 e medalhista olímpica com a Seleção Brasileira em 2000, falou sobre a importância do jr. NBA para o esporte. "É fantástico ver isso acontecendo. É ótimo estar aqui para trocar experiencias e ainda despertar o sonho de atletas que podem se tornar grandes jogadores ou jogadoras de basquete", contou.

A ex-jogadora também analisou a importância do contato dos jovens com eventos como o jr. NBA Day. “Acredito que essa vivência e experiência ficam marcadas na vida dos alunos. Eles têm a chance de conhecer pessoas de outros estados ligadas ao esporte, então para mim, estar aqui e poder contar um pouco da minha história e mostrar que é possível realizar aquilo que você quer é fantástico. Que esse seja o primeiro de muitos eventos”, complementou.

Helen também destacou a estrutura preparada para a primeira edição do evento aqui no Brasil. "A estrutura montada aqui no Espírito Santo ficou espetacular. Adaptaram muito bem o espaço para a proposta do evento, e para comportar os dois dias de programação e todas as atividades necessárias. Tudo organizado pela NBA para ser algo de primeiro mundo e fico muito feliz de fazer parte desse projeto", complementou.

Guilherme Giovannoni, tricampeão do Novo Basquete Brasil (NBB), outro nome de destaque no basquete mundial, analisou a primeira edição do jr. NBA Day no Brasil. “Vejo como uma oportunidade maravilhosa para os garotos aqui do ES. É o meu sonho de criança, e agora vejo isso acontecendo, é muito gratificante estar aqui e fazer parte de tudo isso”, contou.

Guilherme Giovannoni e Helen Luz marcaram presença no evento Crédito: João Barbosa

ALUNOS DA REDE PÚBLICA SATISFEITOS COM A OPORTUNIDADE

Caio dos Santos, 16 anos, aluno da escola João Antunes das Dores, da rede pública do Estado, também destacou a importância do evento, em especial para o esporte capixaba. "Já tem um tempo que jogo basquete, e ter um evento como esse é muito bom, até agora só experiencias incríveis", frisou.

Caio também destacou a oportunidade de conhecer atletas de renome da modalidade. “Foi incrível ver eles aqui de pertinho e ter a chance de estar no mesmo espaço que eles. Espero participar do segundo dia e aproveitar ainda mais”, finalizou o jovem atleta.

Com programação até as 18h de domingo, o jr. NBA Day continua recebendo atletas, professores e o público em geral no Ginásio do Tancredão, no bairro Mario Cypreste.

Com stands para treinamento de arremesso, espaço para fotos com camisas oficiais autografadas de craques da NBA e área para personalização de camisas com patches da liga americana, o evento tem entrada franca na região central da Capital.