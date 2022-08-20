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Inédita no Brasil

Clínica de basquete jr. NBA Day agita Ginásio do Tancredão em Vitória

Evento promovido pela maior Liga de Basquete do mundo desembarcou pela primeira vez no Brasil com programação na Capital Capixaba
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

20 ago 2022 às 13:52

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 13:52

Evento reúne cerca de 500 jovens no Ginásio do Tancredão, em Vitória
Evento reúne cerca de 500 jovens no Ginásio do Tancredão, em Vitória Crédito: João Barbosa
Começou em Vitória, neste sábado (20), a clínica de basquete jr. NBA Day, evento promovido pela maior Liga de Basquete do mundo. O Ginásio do Tancredão, em Mário Cypreste, recebe cerca de 500 crianças e adolescentes para o evento que promove as principais atividades do dia a dia da NBA.
Com experiências ligadas ao modo de treinamento dos atletas da NBA, os jovens capixabas ainda contam com a presença de Helen Luz e Guilherme Giovannoni, grandes nomes do basquete nacional.
Helen Luz, campeã mundial em 1994 e medalhista olímpica com a Seleção Brasileira em 2000, falou sobre a importância do jr. NBA para o esporte. "É fantástico ver isso acontecendo. É ótimo estar aqui para trocar experiencias e ainda despertar o sonho de atletas que podem se tornar grandes jogadores ou jogadoras de basquete", contou.
A ex-jogadora também analisou a importância do contato dos jovens com eventos como o jr. NBA Day. “Acredito que essa vivência e experiência ficam marcadas na vida dos alunos. Eles têm a chance de conhecer pessoas de outros estados ligadas ao esporte, então para mim, estar aqui e poder contar um pouco da minha história e mostrar que é possível realizar aquilo que você quer é fantástico. Que esse seja o primeiro de muitos eventos”, complementou.
Helen também destacou a estrutura preparada para a primeira edição do evento aqui no Brasil. "A estrutura montada aqui no Espírito Santo ficou espetacular. Adaptaram muito bem o espaço para a proposta do evento, e para comportar os dois dias de programação e todas as atividades necessárias. Tudo organizado pela NBA para ser algo de primeiro mundo e fico muito feliz de fazer parte desse projeto", complementou.
Guilherme Giovannoni, tricampeão do Novo Basquete Brasil (NBB), outro nome de destaque no basquete mundial, analisou a primeira edição do jr. NBA Day no Brasil. “Vejo como uma oportunidade maravilhosa para os garotos aqui do ES. É o meu sonho de criança, e agora vejo isso acontecendo, é muito gratificante estar aqui e fazer parte de tudo isso”, contou.
Guilherme Giovannoni e Helen Luz marcaram presença no evento
Guilherme Giovannoni e Helen Luz marcaram presença no evento Crédito: João Barbosa
ALUNOS DA REDE PÚBLICA SATISFEITOS COM A OPORTUNIDADE
Caio dos Santos, 16 anos, aluno da escola João Antunes das Dores, da rede pública do Estado, também destacou a importância do evento, em especial para o esporte capixaba. "Já tem um tempo que jogo basquete, e ter um evento como esse é muito bom, até agora só experiencias incríveis", frisou.
Caio também destacou a oportunidade de conhecer atletas de renome da modalidade. “Foi incrível ver eles aqui de pertinho e ter a chance de estar no mesmo espaço que eles. Espero participar do segundo dia e aproveitar ainda mais”, finalizou o jovem atleta.
Com programação até as 18h de domingo, o jr. NBA Day continua recebendo atletas, professores e o público em geral no Ginásio do Tancredão, no bairro Mario Cypreste.
Com stands para treinamento de arremesso, espaço para fotos com camisas oficiais autografadas de craques da NBA e área para personalização de camisas com patches da liga americana, o evento tem entrada franca na região central da Capital.
Camisas oficiais de atletas da NBA com autografos são expostas no evento
Camisas oficiais de atletas da NBA com autografos são expostas no evento Crédito: João Barbosa

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