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Esporte Capixaba

Agenda Esportiva #6: Confira as competições do fim de semana 19 a 21/08 no ES

Os estaduais do futebol capixaba são os destaques desta semana, além das competições de basquete na Grande Vitória
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

19 ago 2022 às 18:01

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 18:01

SEXTA-FEIRA (19)

  • Capixabão Série B - 2ª rodada

    CHAVE-CENTRO-SUL
    Castelo x Atlético Itapemirim (Emílio Nemer, Castelo - 15h)

SÁBADO (20)

  • Liga Espírito Santo de Basquete - 2ª rodada
    Local:     Vila Nova e Jardim Colorado - Vila Velha
    Horário: Jogos simultâneos a partir de 9h
    Entrada Franca

  • Jr. NBA Day - 1º dia
    Local:     Ginásio Tancredão, Mário Cypreste - Vitória 
    Horário: 9h às 18h
    Entrada Franca

    Evento inédito no Brasil tem sua estreia na Capital capixaba. Reunindo mais de 500 jovens e crianças, o programa da principal liga de basquete do mundo promove dois dias de evento com atividades, experiências e brincadeiras para todas as idades.

  • Capixabão Série B - 2ª rodada

    CHAVE CENTRO-NORTE
    São Mateus x Linhares (Estádio Municipal de Pinheiros - 15h)
    Porto Vitória x Pinheiros (Engenheiro Araripe, Cariacica - 15h)

    CHAVE CENTRO-SUL
    Tupy x GEL (Gil Bernardes, Vila Velha - 15h)

  • Capixabão Feminino - Semifinal (volta)
    Prosperidade x Vilavelhense (Humberto Scaramussa, Vargem Alta - 15h)

    Na primeira disputa das semifinais, o Prosperidade venceu o Vilavelhense por 2 a 0. Agora os clubes entram em campo para o jogo da volta, que será no Humberto Scaramussa, em Vargem Alta, casa do Prospê.

  • Estadual de Fut7 - Final
    Unicapixaba (Vitória) x Fortaleza (Colatina)

    Local: Praça Nilze Mendes Rangel, Jardim Camburi - Vitória
    Horário: 16h

DOMINGO (21)

  • Capixaba de Ferro - Triatlo 
    Local:     Praia da Bacutia, Guarapari
    Horário: Largada às 6h

    A competição reúne atletas na disputa de 3,8km de natação, 180km de bicicleta e 42km de corrida. Com mais de R$ 2.000 em premiações, o evento promete agitar o litoral capixaba.

  • Corrida Move On
    Local:     Largada no Shopping Vitória 
    Horário: 7h

    Percursos de 5km e 10km (Corrida)
    3km (Caminhada da Família)

  • Jr. NBA Day - 2º dia
    Local: Ginásio Tancredão, Mário Cypreste - Vitória
    Horário: 9h às 18h
    Entrada Franca

  • Capixabão Série B - 2ª rodada

    CHAVE CENTRO-SUL
    Aster x Brasil Capixaba (Estádio Gil Bernardes, Vila Velha - 15h)

    CHAVE CENTRO-NORTE
    Capixaba x Jaguaré (Engenheiro Araripe, Cariacica - 15h)

  • Capixabão Feminino - Semifinal (volta)
    Vila Nova x São Geraldo (Manoel de Araújo Oliveira, Vila Velha - 15h)

    Na primeira partida, as meninas do São Geraldo ganharam por 2 a 1, e entram com vantagem jogando na casa das adversárias.
    Já sabendo o resultado da primeira semifinal (Prosperidade x Vilavelhense), as capixabas entram em campo mirando a segunda vaga na grande final.

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