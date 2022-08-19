Agenda Esportiva #6: Confira as competições do fim de semana 19 a 21/08 no ES

SEXTA-FEIRA (19)
- Capixabão Série B - 2ª rodada
CHAVE-CENTRO-SUL
Castelo x Atlético Itapemirim (Emílio Nemer, Castelo - 15h)
SÁBADO (20)
- Liga Espírito Santo de Basquete - 2ª rodada
Local: Vila Nova e Jardim Colorado - Vila Velha
Horário: Jogos simultâneos a partir de 9h
Entrada Franca
- Jr. NBA Day - 1º dia
Local: Ginásio Tancredão, Mário Cypreste - Vitória
Horário: 9h às 18h
Entrada Franca
Evento inédito no Brasil tem sua estreia na Capital capixaba. Reunindo mais de 500 jovens e crianças, o programa da principal liga de basquete do mundo promove dois dias de evento com atividades, experiências e brincadeiras para todas as idades.
- Capixabão Série B - 2ª rodada
CHAVE CENTRO-NORTE
São Mateus x Linhares (Estádio Municipal de Pinheiros - 15h)
Porto Vitória x Pinheiros (Engenheiro Araripe, Cariacica - 15h)
CHAVE CENTRO-SUL
Tupy x GEL (Gil Bernardes, Vila Velha - 15h)
- Capixabão Feminino - Semifinal (volta)
Prosperidade x Vilavelhense (Humberto Scaramussa, Vargem Alta - 15h)
Na primeira disputa das semifinais, o Prosperidade venceu o Vilavelhense por 2 a 0. Agora os clubes entram em campo para o jogo da volta, que será no Humberto Scaramussa, em Vargem Alta, casa do Prospê.
- Estadual de Fut7 - Final
Unicapixaba (Vitória) x Fortaleza (Colatina)
Local: Praça Nilze Mendes Rangel, Jardim Camburi - Vitória
Horário: 16h
DOMINGO (21)
- Capixaba de Ferro - Triatlo
Local: Praia da Bacutia, Guarapari
Horário: Largada às 6h
A competição reúne atletas na disputa de 3,8km de natação, 180km de bicicleta e 42km de corrida. Com mais de R$ 2.000 em premiações, o evento promete agitar o litoral capixaba.
- Corrida Move On
Local: Largada no Shopping Vitória
Horário: 7h
Percursos de 5km e 10km (Corrida)
3km (Caminhada da Família)
- Jr. NBA Day - 2º dia
Local: Ginásio Tancredão, Mário Cypreste - Vitória
Horário: 9h às 18h
Entrada Franca
- Capixabão Série B - 2ª rodada
CHAVE CENTRO-SUL
Aster x Brasil Capixaba (Estádio Gil Bernardes, Vila Velha - 15h)
CHAVE CENTRO-NORTE
Capixaba x Jaguaré (Engenheiro Araripe, Cariacica - 15h)
- Capixabão Feminino - Semifinal (volta)
Vila Nova x São Geraldo (Manoel de Araújo Oliveira, Vila Velha - 15h)
Na primeira partida, as meninas do São Geraldo ganharam por 2 a 1, e entram com vantagem jogando na casa das adversárias.
Já sabendo o resultado da primeira semifinal (Prosperidade x Vilavelhense), as capixabas entram em campo mirando a segunda vaga na grande final.
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