NBA promove evento de basquete para jovens e professores em Vitória

"Estamos levando o basquete a jovens e crianças de todo o país por meio da nossa plataforma virtual e o jr. nba Day é uma oportunidade de colocar em prática um pouco do que o programa oferece, com uma experiência mais completa, lúdica e divertida para a garotada. Além de estimular a prática do esporte e hábitos saudáveis, vamos além do jogo, promovendo valores do esporte e ajudando na formação deles, especialmente pensando pelo pilar da educação. Desenvolvemos atividades que, combinadas, vão auxiliar também na troca de informações e capacitação dos professores, que além de referências para os alunos, têm o papel de ensinar, orientar e incentivar", comentou Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil.