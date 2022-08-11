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Inédito

NBA promove evento de basquete para jovens e professores em Vitória

Evento inédito no país será realizado no Ginásio Tancredão (Instituto Anderson Varejão) nos dias 20 e 21 de agosto com as presenças de Guilherme Giovannoni e Helen Luz, além de Fan Zone e várias atrações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2022 às 10:13

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 10:13

Evento inédito será sediado na Capital capixaba
Evento inédito no Brasil terá sua estreia no Espírito Santo Crédito: Divulgação
Vitória vai receber a primeira edição do jr. NBADay, evento inédito no país que vai reunir cerca de 500 jovens e crianças, além de professores do programa jr. nba e da rede pública de ensino do Espírito Santo, nos dias 20 e 21 deste mês, no Ginásio Tancredão – ‘casa’ do Instituto Anderson Varejão. Durante o fim de semana, na capital capixaba, a garotada e os técnicos da plataforma jr. nba vão participar de uma programação repleta de atividades, brincadeiras e experiências, contando ainda com convidados ilustres: Guilherme Giovannoni (ex-atleta da Seleção Brasileira com participações olímpicas em Londres-2012 e Rio-2016), Helen Luz (campeã mundial e medalhista de bronze em Sydney-2000 pela Seleção Brasileira) e o espanhol Octavio Lafiaccola, coordenador técnico da rede NBA Basketball School.
"Estamos levando o basquete a jovens e crianças de todo o país por meio da nossa plataforma virtual e o jr. nba Day é uma oportunidade de colocar em prática um pouco do que o programa oferece, com uma experiência mais completa, lúdica e divertida para a garotada. Além de estimular a prática do esporte e hábitos saudáveis, vamos além do jogo, promovendo valores do esporte e ajudando na formação deles, especialmente pensando pelo pilar da educação. Desenvolvemos atividades que, combinadas, vão auxiliar também na troca de informações e capacitação dos professores, que além de referências para os alunos, têm o papel de ensinar, orientar e incentivar", comentou Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil.
Durante todo o dia, meninos e meninas vão se divertir em um circuito inspirado no Draft Combine, em que passarão por estações de medições de altura e envergadura, saltos verticais, velocidade, agilidade e aproveitamento nos arremessos. Em paralelo, os instrutores participarão de dinâmicas e sessões específicas de capacitação.
Mas a experiência não se limitará às ações de quadra. Uma Fan Zone exclusiva para os participantes do jr. nba Day vai oferecer várias opções de entretenimento, com áreas interativas, estações de NBA2K, painéis para fotos, food truck e, claro, distribuição de brindes e premiações. O evento vai contar ainda com exibições da equipe de enterradas ‘Dunk Lab’ e muitas surpresas. Ao final de cada dia, encerrando a programação, todos os jovens e técnicos participarão de jogos festivos (All-Star jr. nba Day).
Evento inédito será sediado na Capital capixaba
Evento inédito será sediado na Capital capixaba Crédito: Divulgação
  • JR. NBA DAY

    Data: Sábado (20) e domingo (21)
    Horário: 9h às 18h
    Local: Ginásio Tancredão, Vitória (Rua Rosilda Falcão dos Anjos, 150 – Mario Cypreste)
    Entrada Franca

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