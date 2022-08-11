NBA promove evento de basquete para jovens e professores em Vitória

Vitória vai receber a primeira edição do jr. NBADay, evento inédito no país que vai reunir cerca de 500 jovens e crianças, além de professores do programa jr. nba e da rede pública de ensino do Espírito Santo, nos dias 20 e 21 deste mês, no Ginásio Tancredão – ‘casa’ do Instituto Anderson Varejão. Durante o fim de semana, na capital capixaba, a garotada e os técnicos da plataforma jr. nba vão participar de uma programação repleta de atividades, brincadeiras e experiências, contando ainda com convidados ilustres: Guilherme Giovannoni (ex-atleta da Seleção Brasileira com participações olímpicas em Londres-2012 e Rio-2016), Helen Luz (campeã mundial e medalhista de bronze em Sydney-2000 pela Seleção Brasileira) e o espanhol Octavio Lafiaccola, coordenador técnico da rede NBA Basketball School.
"Estamos levando o basquete a jovens e crianças de todo o país por meio da nossa plataforma virtual e o jr. nba Day é uma oportunidade de colocar em prática um pouco do que o programa oferece, com uma experiência mais completa, lúdica e divertida para a garotada. Além de estimular a prática do esporte e hábitos saudáveis, vamos além do jogo, promovendo valores do esporte e ajudando na formação deles, especialmente pensando pelo pilar da educação. Desenvolvemos atividades que, combinadas, vão auxiliar também na troca de informações e capacitação dos professores, que além de referências para os alunos, têm o papel de ensinar, orientar e incentivar", comentou Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil.
Durante todo o dia, meninos e meninas vão se divertir em um circuito inspirado no Draft Combine, em que passarão por estações de medições de altura e envergadura, saltos verticais, velocidade, agilidade e aproveitamento nos arremessos. Em paralelo, os instrutores participarão de dinâmicas e sessões específicas de capacitação.
Mas a experiência não se limitará às ações de quadra. Uma Fan Zone exclusiva para os participantes do jr. nba Day vai oferecer várias opções de entretenimento, com áreas interativas, estações de NBA2K, painéis para fotos, food truck e, claro, distribuição de brindes e premiações. O evento vai contar ainda com exibições da equipe de enterradas ‘Dunk Lab’ e muitas surpresas. Ao final de cada dia, encerrando a programação, todos os jovens e técnicos participarão de jogos festivos (All-Star jr. nba Day).
- JR. NBA DAY
Data: Sábado (20) e domingo (21)
Horário: 9h às 18h
Local: Ginásio Tancredão, Vitória (Rua Rosilda Falcão dos Anjos, 150 – Mario Cypreste)
Entrada Franca