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De Vila Velha

Instituto Viva Vida é campeão da classificatória do Brasileiro de Basquete Sub-19

Equipe venceu o Botafogo por 65 a 61, na final disputada neste domingo (7), na Arena Jacaraípe, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2022 às 20:27

Publicado em 07 de Agosto de 2022 às 20:27

Instituto Viva Vida, de Vila Velha, foi campeão do Campeonato Brasileiro de Basquete Sub-19 neste domingo (7)
Instituto Viva Vida, de Vila Velha, foi campeão do Campeonato Brasileiro de Basquete Sub-19 neste domingo (7) Crédito: Pedro Lorenzon
O Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf), de Vila Velha, é o grande campeão da Classificatória B do Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete Sub-19. Na final, disputada neste domingo (7), na Arena Jacaraípe, na Serra, a equipe bateu o Botafogo por 65 a 61, conquistando o título invicto, com sete vitórias em sete jogos na competição.
Além do troféu de primeiro lugar, a equipe garantiu vaga, junto com o Botafogo, na final do torneio nacional, que será disputado em setembro, no Rio de Janeiro, por 12 equipes.
A conquista foi bastante celebrada pelo treinador da equipe, João Victor Freitas, que aproveitou para exaltar os atletas.
"Eu só tenho que agradecer os meninos, que foram muito guerreiros. Jogamos ontem três prorrogações e, hoje, conseguimos vencer novamente o Botafogo, uma forte equipe e que era uma das favoritas da competição. Estou muito feliz. É realmente parabenizar os meninos e comemorar", disse.

OUTROS JOGOS

Além da final, outras três partidas foram disputadas neste domingo (7), encerrando a competição. No jogo que valia a terceira colocação, o Fluminense venceu o Osasco por 67 a 62. O Barra do Garças garantiu a quinta colocação ao vencer o duelo contra o Álvares Cabral por 65 a 33. Já o Basquete Paraíba terminou em sétimo, ao ganhar o jogo contra o Aeroclube por 54 a 25.

OUTRAS COMPETIÇÕES

Coordenador técnico da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Alex Oliveira fez uma avaliação da competição, a segunda disputada no Espírito Santo nos últimos 60 dias.
"Depois do Sub-17, trazer para o campeonato Sub-19 mostra que o Estado está pronto para continuar recebendo competições importantes a nível nacional. Ficamos satisfeitos com toda a estrutura e hospedagem perto do local de jogo. Ainda não sabemos a categoria, mas certamente faremos outras competições aqui no Espírito Santo em 2023", concluiu.

JOGOS FINAIS

  • Basquete Paraíba 55 x 25 Aeroclube
  • Barra do Garças 65 x 33 Álvares Cabral
  • Fluminense 67 x 62 Osasco
  • IVV/Cetaf 65 x 61 Botafogo

CLASSIFICAÇÃO GERAL

  1. Instituto Viva Vida (ES)
  2. Botafogo (RJ)
  3. Fluminense (RJ)
  4. Osasco (SP)
  5. Barra do Garças (MT)
  6. Álvares Cabral (ES)
  7. Basquete Paraíba (PB)
  8. Aeroclube (RN)

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