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Incentivo ao esporte

Associação de Taekwondo promove projeto com aulas gratuitas em Vitória

60 jovens de 5 bairros da Capital capixaba terão acesso a aulas gratuitas da arte marcial, que também é esporte olímpico
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

05 ago 2022 às 12:52

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 12:52

Mestre Manuela Feliz com os alunos da Escola de Taekwondo
Mestre Manuela Feliz com os alunos da Escola de Taekwondo Crédito: Divulgação
A Associação de Taekwondo da Grande Vitória promove um projeto social com aulas gratuitas para jovens de 6 a 17 anos, no Centro da Capital, para jovens dos bairros Piedade, Fonte Grande, Moscoso, Capixaba, Ilha do Príncipe e Santa Clara, que terão a oportunidade de aprender a arte marcial, com aulas iniciadas no sábado (6), das 15h às 18h.
De acordo com a coordenadora do projeto, Andiara Caneo, a proposta é facilitar o acesso dos jovens das comunidades ao taekwondo. “Acreditamos que é uma boa oportunidade social para esses jovens, base de formação e de identificação de perfil de atleta, protagonismo juvenil, garantia de acesso ao esporte, fortalecimento do vínculo familiar e comunitário e também projeção de futuro”, complementou em entrevista para A Gazeta.
Além das aulas como ferramenta de inclusão e incentivo no esporte, a associação também projeta a preparação de atletas para competições estaduais e nacionais, a Escola de Taekwondo já conta com o atleta Fillipe Almeida, campeão brasileiro em 2022, que se prepara visando vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.
As aulas para os jovens serão ministradas por alunos da Escola de Taekwondo, com o acompanhamento e coordenação técnica da mestre e presidente da Associação, Manuela Feliz.
60 jovens da Região Central de Vitória serão atendidos pelo projeto
60 jovens da Região Central de Vitória serão atendidos pelo projeto Crédito: Divulgação
Todas as vagas do projeto já foram preenchidas para as aulas iniciais, mas a organização projeta novas turmas com uma lista de espera que conta com mais jovens interessados. “As 60 vagas foram preenchidas rapidamente, o que já indica esse anseio dos jovens pelo esporte no tempo livre. Nosso projeto facilita o acesso ao Taekwondo. Dá opção aos sábados para que esses jovens tenham contato com um esporte olímpico”, explicou a coordenadora Andiara.
Além do lançamento do projeto, que será neste sábado (6), no próximo fim de semana a Associação promove o Campeonato MF Open Taekwondo. Com competições na Praça Ubaldo Ramalhete, no Centro de Vitória, as atividades começam às 9 horas.

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