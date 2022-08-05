Associação de Taekwondo promove projeto com aulas gratuitas em Vitória

Mestre Manuela Feliz com os alunos da Escola de Taekwondo Crédito: Divulgação

A Associação de Taekwondo da Grande Vitória promove um projeto social com aulas gratuitas para jovens de 6 a 17 anos, no Centro da Capital , para jovens dos bairros Piedade, Fonte Grande, Moscoso, Capixaba, Ilha do Príncipe e Santa Clara, que terão a oportunidade de aprender a arte marcial, com aulas iniciadas no sábado (6), das 15h às 18h.

De acordo com a coordenadora do projeto, Andiara Caneo, a proposta é facilitar o acesso dos jovens das comunidades ao taekwondo. “Acreditamos que é uma boa oportunidade social para esses jovens, base de formação e de identificação de perfil de atleta, protagonismo juvenil, garantia de acesso ao esporte, fortalecimento do vínculo familiar e comunitário e também projeção de futuro”, complementou em entrevista para A Gazeta.

Além das aulas como ferramenta de inclusão e incentivo no esporte, a associação também projeta a preparação de atletas para competições estaduais e nacionais, a Escola de Taekwondo já conta com o atleta Fillipe Almeida, campeão brasileiro em 2022, que se prepara visando vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

As aulas para os jovens serão ministradas por alunos da Escola de Taekwondo, com o acompanhamento e coordenação técnica da mestre e presidente da Associação, Manuela Feliz.

60 jovens da Região Central de Vitória serão atendidos pelo projeto Crédito: Divulgação

Todas as vagas do projeto já foram preenchidas para as aulas iniciais, mas a organização projeta novas turmas com uma lista de espera que conta com mais jovens interessados. “As 60 vagas foram preenchidas rapidamente, o que já indica esse anseio dos jovens pelo esporte no tempo livre. Nosso projeto facilita o acesso ao Taekwondo. Dá opção aos sábados para que esses jovens tenham contato com um esporte olímpico”, explicou a coordenadora Andiara.