Jovem capixaba é convocada para a seleção sub-19 de vôlei de praia

Julhia Perandre, capixaba de 15 anos, joga na categoria sub-19 da Seleção Brasileira Crédito: Wander Roberto / Inovafoto / CBV

A jovem capixaba Julhia Perandre tem muitos motivos para comemorar. Na última semana foi convocada para representar o Brasil no Mundial sub-19 de Vôlei de Praia, que será realizado na Turquia, em setembro e se classificou para o torneio principal do Aberto da sétima etapa do Circuito Brasileiro, em Campo Grande (MS).

“Trabalhei muito para isso, e é uma realização ter sido convocada. Foi uma motivação grande para a etapa de Campo Grande, assim como os treinamentos do camp, porque em Saquarema tivemos uma estrutura que nos proporcionou ótimos treinos”, afirmou Julhia.

Além da alegria pela convocação, Julhia destacou período de treinamentos de 10 dias realizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), no Centro de Treinamento de Saquarema (RJ). O camp contou com a presença de 17 atletas de até 19 anos, orientados por integrantes da comissão técnica permanente da CBV e profissionais convidados, incluindo treinadores, fisioterapeutas, fisiologistas e psicólogos.

“O camp foi excelente, com profissionais de nível olímpico, o que só fortalece todo trabalho. Os atletas se dedicaram ao máximo, desde as avaliações até os treinamentos específicos. Eles tiveram à disposição o que há de mais moderno: treinos técnicos, táticos, fisioterapia, fisiologia, bioquímica, estatística e preparação mental”, explicou o coordenador técnico da comissão permanente da CBV, Marco Char. “Temos uma geração de atletas promissora. Do grupo que participou do camp, foram formadas as duplas que representarão o Brasil no Mundial sub-19. Estamos muito motivados com as possibilidades dos quatro times”.

Luiza e a capixaba Julhia em partida disputada em Campo Grande (MS) Crédito: Wander Roberto / Inovafoto / CBV