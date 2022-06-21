Capixaba André Stein comemora o bronze no Mundial de Vôlei de Praia

André Stein retorna para o Brasil com a medalha de bronze Crédito: Breno Coelho

O Campeonato Mundial de Vôlei de Praia é uma das competições mais importantes do calendário. Entre os dias 10 e 19 de junho Roma recebeu a competição em que o capixaba André Stein e seu parceiro George conquistaram a medalha de bronze, vencendo a disputa contra a dupla Americana Schalk e Brunner por 2 sets a 1, de virada.

Com a medalha de André e George, o Brasil encerrou a participação nesta etapa com 3 medalhas, sendo uma de bronze e uma de prata no masculino, e uma de ouro no feminino. O terceiro lugar representa a primeira medalha que a dupla consegue jna competição.

Na chegada ao Brasil, André ressaltou que o resultado foi importante, mesmo que o objetivo fosse a medalha de prata. Ele também afirmou que a falta de experiência em jogos grandes pesou para que a dupla não conseguisse chegar até a final e disputar o título.

"Estamos conseguindo lidar melhor com a pressão, com o nervosismo e estamos aplicando o nosso jogo independente do adversário" André Stein - Atleta de Vôlei de Praia

Sobre as Olimpíadas de Paris, Stein lamentou os resultados em Tóquio mas ressaltou que o Brasil não deixou de chegar ao pódio nos Circuitos e continua forte para o próximo ciclo. Ele e George estão com o foco total na corrida olímpica, que é o principal objetivo da dupla desde que se juntaram.