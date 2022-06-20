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Vôlei de Praia

Capixaba Alison encerra dupla com Guto após Campeonato Mundial

O campeão olímpico anunciou o rompimento em suas redes sociais. O motivo seria uma lesão no pé direito e o desejo de ficar mais próximo da família

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2022 às 17:26
Alison e Guto estão confirmados na 2ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia
Alison e Guto estavam juntos desde Setembro de 2021 Crédito: Ana Patrícia/Inovafoto/CBV
O campeão olímpico no Rio em 2016 e prata em Londres 2012, Alison Mamute, anunciou neste domingo (19) o rompimento de sua parceria com Guto, após o quinto lugar no Campeonato Mundial de Roma. Segundo publicação em seu instagram pessoal, o motivo da separação seria uma pausa na carreira para tratar de uma fascite plantar no pé direito que vem o incomodando há meses.
Além de tratar da lesão, Mamute também pretende passar mais tempo com a família e voltar bem para a corrida olímpica que começa em 2023 e dá vaga para as Olimpíadas de Paris, em 2024.
Na publicação, o atleta capixaba destacou que foi uma decisão difícil, mas que agradece ao companheiro pelo tempo que jogaram juntos.
"Só tenho a agradecer ao Guto, pelo tempo em que jogamos juntos e por tudo que construímos além da quadra."
Alison Mamute - Atleta de Volêi de Praia
Segundo a assessoria de comunicação do atleta, o período de recuperação é indeterminado para que ele volte em condições de voltar, brigar pela vaga e disputar a olimpíada, que seria a quarta da carreira.

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