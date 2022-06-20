Capixaba Alison encerra dupla com Guto após Campeonato Mundial

Alison e Guto estavam juntos desde Setembro de 2021 Crédito: Ana Patrícia/Inovafoto/CBV

O campeão olímpico no Rio em 2016 e prata em Londres 2012, Alison Mamute, anunciou neste domingo (19) o rompimento de sua parceria com Guto, após o quinto lugar no Campeonato Mundial de Roma. Segundo publicação em seu instagram pessoal, o motivo da separação seria uma pausa na carreira para tratar de uma fascite plantar no pé direito que vem o incomodando há meses.

Além de tratar da lesão, Mamute também pretende passar mais tempo com a família e voltar bem para a corrida olímpica que começa em 2023 e dá vaga para as Olimpíadas de Paris, em 2024.

Na publicação, o atleta capixaba destacou que foi uma decisão difícil, mas que agradece ao companheiro pelo tempo que jogaram juntos.

"Só tenho a agradecer ao Guto, pelo tempo em que jogamos juntos e por tudo que construímos além da quadra." Alison Mamute - Atleta de Volêi de Praia