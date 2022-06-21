Capixaba é selecionado para representar o Brasil na Ultramaratona Spartathlon

Carlos Gusmão está pronto para Ultramaratona Spartathlon Crédito: Arquivo Pessoal / Carlos Gusmão

Capixaba natural de Vila Velha , Carlos Gusmão é um dos brasileiros selecionados para a 40ª edição da Ultramaratona Spartathlon, uma corrida de 246 km que é uma das competições mais importantes e mais longas na categoria de ultramaratonas. Este ano, a prova, que acontece no dia 30 de setembro, comemora seu aniversário de 40 anos.

Carlos, 43 anos, é o único brasileiro que completou a prova, que atravessa Atenas e Esparta, em todas as vezes que participou. A edição de 2022 será a que marca a quinta participação do capixaba na Spartathlon. Ele competiu nos anos de 2014, 2015, 2017 e 2018. Motivado para completar o percurso mais uma vez, Carlos fala sobre sua expectativa para a prova.

“Me sinto emocionado em ter a oportunidade de levar o Brasil mais uma vez para essa prova histórica. Desde 2018 nenhum outro brasileiro finalizou o percurso e eu tenho a chance de levar a bandeira brasileira nessa prova de 2022. São mais de 240 km de corrida, o atleta tem que estar na sua melhor condição física e mental. Para me preparar eu faço três sessões de treinos por dia e corro em média 100 km por semana.”

O capixaba que já participou de competições como o IronMan, em 2005, e foi campeão da Ultramaratona Caminhos de Rosa na edição de 2016, declara que a Spartathlon é a mais dura das competições que participa, principalmente pela distância e a corrida contra o relógio, já que a prova tem o tempo limite de 36 horas para ser concluída. Em seu melhor tempo, no ano de 2017, Carlos completou o circuito em 30h47m.

“No dia da prova a concentração é muito importante porque eu sei que vai doer tudo, vou ter que entregar o meu melhor e precisar de muita força de vontade para chegar aos pés de Leônidas (herói esparatano que tem um estátua no final da prova). É essa a vontade que faz o corredor seguir em frente.”

"O desafio está principalmente no preparo físico e mental, sem isso fica complicado fazer uma boa prova. Manter o foco é muito importante tanto na preparação quanto no dia da prova. Ter que treinar todos os dias não é fácil, ainda mais correndo longas distâncias, são muitas as distrações do dia, você precisa abrir mão de muita coisa para seguir firme treinando" Carlos Gusmão - Ultramaratonista

A PROVA

Ao longo dos 246 km do percurso da prova, a organização disponibiliza 75 postos de controle para apoio aos participantes. A hidratação dos atletas conta com água e isotônicos. Para a alimentação dos corredores são oferecidos carboidratos como frutas, pães, mel, macarrão e batatas.

Além do capixaba, outros cinco brasileiros se preparam para a corrida que tem cerca de 300 corredores inscritos.