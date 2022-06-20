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ArcelorMittal Wahine BodyBoarding Pro 22

Circuito Mundial Feminino de Bodyboarding desembarca em Jacaraípe

De terça-feira (21) até o próximo fim de semana, a Praia do Solemar vai receber as principais atletas à nível mundial para a competição

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2022 às 16:39
Jacaraípe recebe etapa do Circuito Mundial Feminino de Bodyboarding
Jacaraípe recebe etapa do Circuito Mundial Feminino de Bodyboarding Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Comunicação
Entre os dias 21 e 26 de junho a Praia de Solemar em Jacaraípe, na Serra, vai receber o ArcelorMittal Wahine BodyBoarding Pro 22, prova que vale pelo Circuito Mundial Feminino de Bodyboarding. A competição chega pela primeira vez ao Espírito Santo graças à Neymara Carvalho. A capixaba, cinco vezes campeã mundial no esporte, é a idealizadora do evento que promete agitar a região.
Atletas de Portugal, Chile, Peru, Espanha e Japão já desembarcaram em Vitória e se reuniram com as atletas brasileiras em preparação para a semana de competição que terá três categorias: Profissional, Pro Junior e Master.
A categoria Profissional terá baterias para a terceira etapa do Circuito e a Pro Junior promove a quarta etapa. Já a Master será em etapa única, trazendo de volta para o mar atletas veteranas como Raquel Brandão e Isabela Sousa.

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A vencedora da categoria Master será coroada como a Campeã Mundial de 2022, além de levar para casa o prêmio de U$ 10 mil (R$ 57,2 mil). Profissional e Pro Junior não ficam de fora e terão premiações de U$15 mil (R$ 85,8 mil) e U$ 5 mil (R$ 28,6 mil) respectivamente.
Neymara considera uma conquista trazer a competição para seu estado. “O maior objetivo vai além de querer o título mundial, mas sim incentivar e difundir o esporte no Espírito Santo e no mundo”, declarou. 
Neymara Carvalho é campeã do Itacoatiara Pro
Neymara Carvalhovai buscar mais um título Crédito: Tony D´Andrea/Itacoatiara Pro

INCLUSÃO

Também pela primeira vez o campeonato terá uma bateria dedicada para atletas PCD com quatro competidoras, entre elas as capixabas Érica Rodrigues e Mariana Gesteira, que é atleta de natação da Seleção Brasileira Paralímpica. A bateria PCD será realizada no sábado (25) e irá encerrar a semana de competição.
O projeto surgiu em 2021 idealizado por Neymara. “Wahine” que significa “mulher” na língua havaiana, evidencia o resgate da conexão com os povos indígenas das ilhas do Havaí. O evento é uma realização do Instituto Neymara Carvalho e conta com o patrocínio do Governo do Estado do Espírito Santo e apresentação da ArcelorMittal. 

SERVIÇO

  • ArcelorMittal Wahine BodyBoarding Pro 22 

  • Data: 21 a 25 de junho 
  • Horário: 8h às 16h 
  • Local: Praia do Solemar (Jacaraípe-Serra)

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